Путин: Первый ракетный комплекс «Сармат» поступит на боевое дежурство до конца года

На боевое дежурство в ВС РФ к концу года поступит ракетный комплекс «Сармат». Об этом 21 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.



«Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурств», — сказал глава государства, выступление транслировал телеканал «Россия 24».

