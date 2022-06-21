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    Путин: Первый ракетный комплекс «Сармат» поступит на боевое дежурство до конца года

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    11 комментариев

    На боевое дежурство в ВС РФ к концу года поступит ракетный комплекс «Сармат». Об этом 21 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

    «Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурств», — сказал глава государства, выступление транслировал телеканал «Россия 24».

    Также Путин рассказал, что в войска уже начали поступать «не имеющие аналогов в мире» комплексы ПВО C-500.

    20 апреля 2022 года Минобороны РФ объявило о первом испытательном пуске МБР «Сармат» стационарного базирования с космодрома Плесецк. По словам президента РФ Владимира Путина, новое вооружение еще долго не будет иметь аналогов в мире и заставит задуматься тех, кто пытается угрожать России.

    Серийное производство «Сарматов» разворачивает машиностроительный завод «Красмаш» (в составе Роскосмоса). По словам Дмитрия Рогозина, технические решения в новой МБР делают ее более неуязвимой в отношении противоракетной обороны США.

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    Комментарии (11)

    Денеб
    Ага....Знаем......Сначала была многострадальная Армата....Теперь Сармат......срамота!
    dragvs
    Чтобы вы знали, Сармат содержит западные комплектующие, на российских комплектующих невозможно добиться нужны ТТХ, что было доказано на суде с Минобороны и по какой-то причине даже смогло утечь.
    ZapadЭnka
    АНАЛОговНЕТ
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