«Заставит задуматься тех, кто пытается угрожать». Россия успешно запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат»

Президент России Владимир Путин поздравил военных с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба Кремля.

«Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших вооруженных сил. Надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране», — сказал глава государства.

По его словам, в мире еще долго не будет аналогов этому оружию. Он отметил, что при создании МБР использовались только отечественные детали, что позволит ускорить ее передачу на вооружение.



Как заявили в Минобороны России, пуск «Сармата» подтвердил расчетные характеристики ракеты, учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке. В ведомстве добавили, что ракета гарантированно сможет преодолевать любые системы ПРО — как существующие, так и перспективные.



«В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае ведутся работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс. Перспективный ракетный комплекс «Сармат» заменит «Воеводу», — добавили в ведомстве.



В июле 2018 года Минобороны показало, как проводятся испытания этой ракеты. Тогда же сообщалось, что перевооружение на перспективный ракетный комплекс «Сармат» позволит значительно укрепить группировку РВСН и придать ей новые качественные свойства для решения задач ядерного сдерживания и обеспечения безопасности России.

