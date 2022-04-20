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    «Заставит задуматься тех, кто пытается угрожать». Россия успешно запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат»

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    17 комментариев

    Президент России Владимир Путин поздравил военных с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба Кремля.

    «Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших вооруженных сил. Надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране», — сказал глава государства.

    По его словам, в мире еще долго не будет аналогов этому оружию. Он отметил, что при создании МБР использовались только отечественные детали, что позволит ускорить ее передачу на вооружение.

    Как заявили в Минобороны России, пуск «Сармата» подтвердил расчетные характеристики ракеты, учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке. В ведомстве добавили, что ракета гарантированно сможет преодолевать любые системы ПРО — как существующие, так и перспективные.

    «В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае ведутся работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс. Перспективный ракетный комплекс «Сармат» заменит «Воеводу», — добавили в ведомстве.

    В июле 2018 года Минобороны показало, как проводятся испытания этой ракеты. Тогда же сообщалось, что перевооружение на перспективный ракетный комплекс «Сармат» позволит значительно укрепить группировку РВСН и придать ей новые качественные свойства для решения задач ядерного сдерживания и обеспечения безопасности России.

    Добавим, МБР «Сармат», разработчиком которой является Государственный ракетный центр им. Макеева, — одна из главных военных новинок, необходимых для стратегического ядерного паритета с США.

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    Комментарии (17)

    X-кот
    Это они специально, что ли? А то тут намедни неметчина трындела-трындела, а потом и передумала Украине оружие поставлять - чтоб немцы взад передумали? (далее идет бессмертная цитата Лаврова)
    DanCitizen
    Интересно, когда нибудь в этой стране будет успешно запущен, допустим, завод по производству процессоров
    angel of death
    ура! новый мультик! во сколько обошёлся данный комплекс? бюджет на мультики за много миллиардов - успешно освоен... Ура, товарищи! больше мультиков! ещё больше..... =)
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