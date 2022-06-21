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    Суд в Петербурге запретил данные зарубежных сайтов со списками погибших на Украине российских военных

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    8 комментариев

    Кировский райсуд Петербурга запретил информацию на сайтах Radio France Internationale и издания «Белорусы и рынок», где говорилось о потерях России на Украине. На этом настаивала военная прокуратура 301-го гарнизона.

    Как сообщает 21 июня объединенная пресс-служба городских судов, сведения раскрывали потери личного состава, имена, личные и анкетные данные погибших. «Доступ на страницы сайта свободный», — добавили в пресс-службе.

    Между тем сайт RFI в России и так недоступен. В апреле сообщалось, что его заблокировали по требованию Генпрокуратуры.

    Как писала «Фонтанка», ранее тот же суд запретил аналогичную информацию на четырех сайтах, включая порталы турецкого агентства Anadolu и чешской редакции канала CNN.

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    Комментарии (8)

    Алик-1
    Где то в параллельной вселенной: 1942 год. Ряд граждан СССР выражает недовольство отключением немецкого радио и любимого ведущего Геббельса
    252674901
    Только Конашенков и Шойгу знают истинное число погибших, но они этого не скажут, нечего народу правду знать!
    Эд Хэммет
    В наше время собственное мнение - экстремизм, а озвучивание медицинских фактов - терроризм.
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