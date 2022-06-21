Суд в Петербурге запретил данные зарубежных сайтов со списками погибших на Украине российских военных

Кировский райсуд Петербурга запретил информацию на сайтах Radio France Internationale и издания «Белорусы и рынок», где говорилось о потерях России на Украине. На этом настаивала военная прокуратура 301-го гарнизона.
Как сообщает 21 июня объединенная пресс-служба городских судов, сведения раскрывали потери личного состава, имена, личные и анкетные данные погибших. «Доступ на страницы сайта свободный», — добавили в пресс-службе.
Между тем сайт RFI в России и так недоступен. В апреле сообщалось, что его заблокировали по требованию Генпрокуратуры.
Как писала «Фонтанка», ранее тот же суд запретил аналогичную информацию на четырех сайтах, включая порталы турецкого агентства Anadolu и чешской редакции канала CNN.