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    Дело медсестры петербургской больницы, где ребенка привязывали к стулу колготками, дошло до суда

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    5 комментариев

    Против медсестры детской инфекционной больницы на Васильевском острове утвердили обвинительное заключение из-за прошлогодней истории с трехлетним мальчиком. По версии следствия, она привязала его колготками к стулу для кормления.

    Дело направлено в Василеостровский райсуд, сообщает 21 июня пресс-служба прокуратуры Петербурга. Женщине вменяют незаконное лишение свободы и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, сопряженное с жестоким обращением с ними.

    «Женщина, понимая, что обязана заботиться о физическом, психическом и нравственном воспитании малолетнего пациента, применяла в отношении ребенка недопустимые методы воспитания, выразившиеся в пренебрежительном обращении и осуществлении физического насилия», — отмечают в ведомстве.

    Уголовное дело по статье 127 УК (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего) возбудили после публикации в соцсетях ролика из детской инфекционной больницы № 3. Блогер, сестра рэпера Славы КПСС Дарья Машнова в туберкулезном отделении сняла на видео привязанного колготками к стульчику трёхлетнего мальчика-сироту. Заподозрили в этом 59-летнюю медсестру.

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    Комментарии (5)

    kukuruzza
    Надеюсь,отделается штрафом.Там,помню ,у ребятенка были колготки привязаны к ножкам детского стульчика,а не сам ребенок.Видимо,чтоб не стучал ногами по столику,и не опрокинул то,что на столе было.
    Гера-Фотич
    Сразу видать - добрая бабушка!
    Mafioza
    Блогерка молодец. Показала. Наказала. И наверное заняла место этой медсестры и теперь заботится о сиротах с большей ответственностью.. как и всё, возмущающиеся.
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