Дело медсестры петербургской больницы, где ребенка привязывали к стулу колготками, дошло до суда

Против медсестры детской инфекционной больницы на Васильевском острове утвердили обвинительное заключение из-за прошлогодней истории с трехлетним мальчиком. По версии следствия, она привязала его колготками к стулу для кормления.

Дело направлено в Василеостровский райсуд, сообщает 21 июня пресс-служба прокуратуры Петербурга. Женщине вменяют незаконное лишение свободы и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, сопряженное с жестоким обращением с ними.



«Женщина, понимая, что обязана заботиться о физическом, психическом и нравственном воспитании малолетнего пациента, применяла в отношении ребенка недопустимые методы воспитания, выразившиеся в пренебрежительном обращении и осуществлении физического насилия», — отмечают в ведомстве.

