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    Всего два градуса. Глава ЕК придумала, как обойтись без российского газа

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    2 комментария

    Если температура отопления в домах жителей Европы будет всего на два градуса меньше, ЕС сможет обойтись без поставок газа по «Северному потоку». Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью местным СМИ, сообщает 21 июня РБК.

    Урсула фон дер Ляйен напомнила, что весной был представлен план REPowerEU. Он призван сделать так, чтобы ЕС смог безболезненно отказаться от поставок из России. Помимо прочего, он включает договоренности с США о поставках СПГ. Надежными поставщиками для Европы глава ЕК также считает Египет, Норвегию, Алжир, Израиль и Азербайджан.

    Помимо наращивания поставок из других стран, предполагается увеличение финансовых вливаний в возобновляемые источники энергии.

    Добавим, что во имя отказа от российских нефти и газа, европейцам предлагают медленнее ездить на автомобилях, закрывать окна на шторах, пересаживаться на велосипеды и наращивать использование угля.

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    Комментарии (2)

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    так там и так зимой +13 делают....
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