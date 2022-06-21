Советник главы Крыма: После удара ВСУ по платформам «Черноморнефтегаза» спасти, по предварительным данным, удалось не всех

В результате удара Вооруженных сил Украины по буровым платформам «Черноморнефтегаза», по предварительной информации, есть жертвы. Об этом 21 июня рассказал советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.
«В Черном море продолжается поисковая операция. По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда еще есть. Ждем официальной информации», — сказал он.
Как уточнил источник ТАСС в экстренных службах Крыма, после удара Украины остаются пропавшими без вести 7 человек.
Сейчас на пострадавшей от обстрела платформе еще продолжается пожар, передают РИА Новости. Огонь перекинулся к скважине.
«Пожар на вышке не стихает, пытались подойти к нему на корабле, не удалось. Огонь перебросился к скважине, попытки потушить его продолжаются», — рассказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
В понедельник, 20 июня, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об обстреле буровых платформ «Черноморнефтегаза». Всего на платформах находились 109 человек. Аксенов добавил, что полуостров снабжается газом в штатном режиме, а суша, включая Крымский мост, защищена системами ПВО. Отдыхающим, заверяют местные власти, опасаться нечего.