Советник главы Крыма: После удара ВСУ по платформам «Черноморнефтегаза» спасти, по предварительным данным, удалось не всех

В результате удара Вооруженных сил Украины по буровым платформам «Черноморнефтегаза», по предварительной информации, есть жертвы. Об этом 21 июня рассказал советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«В Черном море продолжается поисковая операция. По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда еще есть. Ждем официальной информации», — сказал он.