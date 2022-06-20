Крымские власти: Нанесен удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза», есть пострадавшие

Минимум три нефтяника пострадали после обстрела по буровым платформам в 70 километрах от Одессы. Еще семерых ищут.

Об обстреле сообщил глава Крыма Сергей Аксенов 20 июня. «Сегодня утром враг нанес удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Спасены 5 человек, трое из них ранены», — отметил республиканский глава.