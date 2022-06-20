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    Боевые действия на Украине

    Крымские власти: Нанесен удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза», есть пострадавшие

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    8 комментариев

    Минимум три нефтяника пострадали после обстрела по буровым платформам в 70 километрах от Одессы. Еще семерых ищут.

    Об обстреле сообщил глава Крыма Сергей Аксенов 20 июня. «Сегодня утром враг нанес удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Спасены 5 человек, трое из них ранены», — отметил республиканский глава.

    Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в разговоре с РИА «Новости» добавила, что у одного из пострадавших серьезные осколочные ранения, еще у двоих ожоги. Судьба семерых нефтяников пока неизвестна.

    Удар, по словам Ковитиди, был нанесен по трем платформам на месторождении «Одесское», в 70 км от города. На двух из них нет пострадавших. Сейчас работа платформ остановлена, идет сброс газа, чтобы остановить огонь.

    Всего на платформах находилось 109 человек. Аксенов добавил, что полуостров снабжается газом в штатном режиме, а суша, включая Крымский мост, защищена системами ПВО. Отдыхающим, заверяют местные власти, опасаться нечего.

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    Комментарии (8)

    Две монеты
    Как по мне, первая большая ошибка украинского военного командования: буровые платформы военной целью не являются. Или они докажут что на них было атакующее оружие, или это будет атакой гражданских военным оружием, что мягко говоря не поощеряется.
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    Все равно поеду туда отдыхать с семьей!
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