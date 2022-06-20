Крымские власти: Нанесен удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза», есть пострадавшие

Минимум три нефтяника пострадали после обстрела по буровым платформам в 70 километрах от Одессы. Еще семерых ищут.
Об обстреле сообщил глава Крыма Сергей Аксенов 20 июня. «Сегодня утром враг нанес удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Спасены 5 человек, трое из них ранены», — отметил республиканский глава.
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в разговоре с РИА «Новости» добавила, что у одного из пострадавших серьезные осколочные ранения, еще у двоих ожоги. Судьба семерых нефтяников пока неизвестна.
Удар, по словам Ковитиди, был нанесен по трем платформам на месторождении «Одесское», в 70 км от города. На двух из них нет пострадавших. Сейчас работа платформ остановлена, идет сброс газа, чтобы остановить огонь.
Всего на платформах находилось 109 человек. Аксенов добавил, что полуостров снабжается газом в штатном режиме, а суша, включая Крымский мост, защищена системами ПВО. Отдыхающим, заверяют местные власти, опасаться нечего.