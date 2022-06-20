С понедельника Мосбиржа начнет торговать сумом, драмом и рэндом

Московская биржа с начала следующей недели начнет торговать узбекским сумом, армянским драмом и южноафриканским рэндом. Об этом 20 июня сообщается на сайте торговой площадки.
«Новые валюты расширят торговые возможности профессиональных участников рынка, их клиентов – физических и юридических лиц, в том числе субъектов внешнеэкономической деятельности», — говорится в сообщении.
Участниками торгов и их клиентам будут доступны спот и своп инструменты на валютные пары южноафриканский рэнд - российский рубль (ZAR/RUB), доллар США – южноафриканский рэнд (USD/ZAR), армянский драм – российский рубль (AMD/RUB), доллар США – армянский драм (USD/AMD) и узбекский сум – российский рубль (UZS/RUB).
О начале торгов дирхамами ОАЭ и долларами США будет объявлено дополнительно.