В Крыму нашли тело одного из детей, унесенных в море на матрасе

Несколько дней спустя спасателями удалось найти тело одно из детей, унесенных в открытое море в Крыму. Об этом 20 июня сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК по Республике Крым и Севастополю.



По данным ведомства, тело мальчика было обнаружено неподалеку от того места, где потерялись дети. Расследование уголовного дела продолжается. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза.