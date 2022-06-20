В Крыму нашли тело одного из детей, унесенных в море на матрасе

Несколько дней спустя спасателями удалось найти тело одно из детей, унесенных в открытое море в Крыму. Об этом 20 июня сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК по Республике Крым и Севастополю.
По данным ведомства, тело мальчика было обнаружено неподалеку от того места, где потерялись дети. Расследование уголовного дела продолжается. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, что трагедия произошла в Сакском районе Крыма 12 июня. Двоих детей, 4-летнего мальчика и 5-летнюю девочку, унесло в открытое море. Оба в момент трагедии были на надувном матрасе. По версии следствия, инцидент мог произойти «в результате недосмотра родителей».
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 109 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса.