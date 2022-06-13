В Крыму двоих детей унесло в Черное море на матрасе

Двоих малолетних детей унесло в Черное море на надувном матрасе, их ищут. Информация об этом появилась на сайте ГСУ Следственного комитета по Республике Крым 13 июня.



Дети купались на побережье в одном из сел Сакского района республики. «По данным следствия, днем 12 июня текущего года в результате недосмотра родителей двоих малолетних детей (4-летнего мальчика и 5-летнюю девочку), находящихся на надувном матрасе, унесло в открытое море», — говорится в сообщении ведомства.

