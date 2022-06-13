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    В Крыму двоих детей унесло в Черное море на матрасе

    10997
    6 комментариев

    ГСУ СК РФ по Республике Крым

    Двоих малолетних детей унесло в Черное море на надувном матрасе, их ищут. Информация об этом появилась на сайте ГСУ Следственного комитета по Республике Крым 13 июня.

    Дети купались на побережье в одном из сел Сакского района республики. «По данным следствия, днем 12 июня текущего года в результате недосмотра родителей двоих малолетних детей (4-летнего мальчика и 5-летнюю девочку), находящихся на надувном матрасе, унесло в открытое море», — говорится в сообщении ведомства.

    По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Виновным грозит ограничение свободы на срок до 4 лет, принудительные работы либо лишение свободы на тот же срок.

    В свою очередь, республиканское МВД в публикации на своем сайте дополняет картину произошедшего: полиция установила, что дети купались в дневное время, сильный порыв ветра стремительно унес матрас в море. На большом расстоянии от берега матрас перевернулся, и дети ушли под воду.

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    Комментарии (6)

    Дежурный по объединению
    Надо забор построить, исключающий проникновение детей с матрасами в море!
    denem
    с вертолета осмотр акватории, где есть волны - более эффективен, чем эти мотоные лодки
    260965961
    Бедные родители!((((
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