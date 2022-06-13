В Крыму двоих детей унесло в Черное море на матрасе

ГСУ СК РФ по Республике Крым
Двоих малолетних детей унесло в Черное море на надувном матрасе, их ищут. Информация об этом появилась на сайте ГСУ Следственного комитета по Республике Крым 13 июня.
Дети купались на побережье в одном из сел Сакского района республики. «По данным следствия, днем 12 июня текущего года в результате недосмотра родителей двоих малолетних детей (4-летнего мальчика и 5-летнюю девочку), находящихся на надувном матрасе, унесло в открытое море», — говорится в сообщении ведомства.
По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Виновным грозит ограничение свободы на срок до 4 лет, принудительные работы либо лишение свободы на тот же срок.
В свою очередь, республиканское МВД в публикации на своем сайте дополняет картину произошедшего: полиция установила, что дети купались в дневное время, сильный порыв ветра стремительно унес матрас в море. На большом расстоянии от берега матрас перевернулся, и дети ушли под воду.