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    Боевые действия на Украине

    Глава Крыма Аксёнов: После атаки на буровые платформы эвакуировали 94 человека

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    4 комментария

    После обстрела по буровым платформам «Черноморнефтегаза» было эвакуировано 94 человека. Об этом в понедельник в своём Telegram-канале сообщает глава Крыма Сергей Аксёнов.

    «15 военнослужащих остаются на охране действующих буровых платформ. К сожалению, подтверждается информация по трём раненым и семи пропавшим без вести», — говорится в сообщении от 20 июня.

    Аксёнов гарантировал, что поиски пропавших будут продолжаться. Правительство Крыма, добавил он, в ближайшее время свяжется с родными и близкими пострадавших.

    После обстрела по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в 70 км от Одессы пострадали минимум три нефтяника. У одного из них серьёзные осколочные ранения, у оставшихся двух — ожоги.

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    Комментарии (4)

    X-кот
    маленький вопросик - а что русские человеки делали на украинской буровой?
    tochilshik
    а там оказывается не только работяги но и военные.так что ожидалось?как говорил Путин это "законная цель".подставили рабочий класс а теперь в крик.
    Денеб
    А что ещё, собственно вы ожидали?
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