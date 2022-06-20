Глава Крыма Аксёнов: После атаки на буровые платформы эвакуировали 94 человека

После обстрела по буровым платформам «Черноморнефтегаза» было эвакуировано 94 человека. Об этом в понедельник в своём Telegram-канале сообщает глава Крыма Сергей Аксёнов.

«15 военнослужащих остаются на охране действующих буровых платформ. К сожалению, подтверждается информация по трём раненым и семи пропавшим без вести», — говорится в сообщении от 20 июня.