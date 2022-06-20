Падение ледяной глыбы, убившей собаку в Петербурге, стало уголовным делом. На это понадобилось полгода

Спустя полгода после того, как с крыши дома на Малодетскосельском проспекте на девочку и собаку упала льдина, правоохранительные органы встали на защиту семьи. Смерть животного стала уголовным делом, интересы подростка в суде представляет прокуратура.

Хозяйка собаки Лариса 20 июня рассказала «Фонтанке», что после январских событий она подала претензию в ООО «Жилкомсервис Адмиралтейского района», ответственное за дом 22/29. Ответ с предложением о встрече трёх сторон — подрядчика, пострадавшей горожанки и представителя управляющей компании — пришёл 7 февраля.



«Мы встретились только 30 мая. Я не знала, кто подрядчик этого объекта, есть ли у них разрешение на проведение работ по очистке кровли — спросила документы, мне их не предоставили. Сказали, что готовы оплатить кремацию собаки по чеку, но меня не устраивает такая компенсация», — поделилась владелица погибшей собаки.

Лариса добавила, что она обратилась в полицию для возбуждения уголовного дела. «Мы написали заявление и для выплаты компенсации, и для возбуждения уголовного дела. Нас с ребёнком вызвали в СК Адмиралтейского района на допрос, взяли показания. Следователь, которая вела это дело, не сообщила то решение, которое было принято. Я сделала официальный запрос. Следственный комитет ответил, что не может ознакомить нас с решением».

По словам женщины, она обратилась к депутату Госдумы Михаилу Романову, и только после этого процесс пошел. Адвокат женщины Ирина Баханович в своём Telegram-канале сообщила, что 14 июня было возбуждено уголовное дело по первой части 238 статьи УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Прокуратура Адмиралтейского района города направила в суд иск в защиту 16-летней петербурженки, чудом не пострадавшей от падения льдины. Надзорный орган потребовал возместить ущерб и компенсировать девушке моральный вред.