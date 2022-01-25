«Мама, мама, там Басика убило». Петербурженка рассказала о гибели собаки от льдины, упавшей с крыши во время уборки

По словам женщины, ее 15-летнюю дочку отделял от собаки буквально метр. Хозяева надеялись, что питомец жив, и поехали в ветклинику, но там подтвердили смерть животного и предложили оставить его на кремацию.

«Я работаю на Фонтанке, был обеденный перерыв, и тут мне звонит дочка: «Мама, мама, там Басика убило». Рванула туда, доехала на машине минут за 15, вижу — стоят женщина, мужчина и моя дочка, а на земле лежит наша собака. Вокруг — ничего, ни ленточек оградительных, ни людей, которые предупреждали бы об опасной зоне», — говорит петербурженка.

«Дома позвонила в ЖКС, просила фамилии тех, кто работал на объекте, кто руководил. Мне сказали, что перезвонят, а сами, видимо, в это время огораживали территорию и убирали глыбу льда с кровью. Потом извинялись, но имен не назвали. С крыши там спустились люди с лопатами, их очевидцы спросили: «Как вы могли такое сделать?», а они ответили: "Это не мы"», — добавляет собеседница.



Женщина планирует обращаться в полицию. Видеодоказательств у нее пока нет — объясняет, что было не до съемок.



«Фонтанка» рассказывала, что в соцсетях появились фотографии с места событий. По словам очевидца, сразу после инцидента «объявились целых 4 работника ЖЭКа и судорожно за 5 минут и ленточки растянули, и везде объявления расклеили». В ЖКС Адмиралтейского района «Фонтанке» сообщили, что информацией насчет происшествия не владеют.

