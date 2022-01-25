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«Мама, мама, там Басика убило». Петербурженка рассказала о гибели собаки от льдины, упавшей с крыши во время уборки

Хозяйка собаки, погибшей от льдины, которая упала с крыши на Малодетскосельском проспекте в Петербурге, намерена написать заявление в полицию. Об этом женщина рассказала 25 января «Фонтанке».

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«Я работаю на Фонтанке, был обеденный перерыв, и тут мне звонит дочка: «Мама, мама, там Басика убило». Рванула туда, доехала на машине минут за 15, вижу — стоят женщина, мужчина и моя дочка, а на земле лежит наша собака. Вокруг — ничего, ни ленточек оградительных, ни людей, которые предупреждали бы об опасной зоне», — говорит петербурженка.

По словам женщины, ее 15-летнюю дочку отделял от собаки буквально метр. Хозяева надеялись, что питомец жив, и поехали в ветклинику, но там подтвердили смерть животного и предложили оставить его на кремацию.

«Дома позвонила в ЖКС, просила фамилии тех, кто работал на объекте, кто руководил. Мне сказали, что перезвонят, а сами, видимо, в это время огораживали территорию и убирали глыбу льда с кровью. Потом извинялись, но имен не назвали. С крыши там спустились люди с лопатами, их очевидцы спросили: «Как вы могли такое сделать?», а они ответили: "Это не мы"», — добавляет собеседница.

Женщина планирует обращаться в полицию. Видеодоказательств у нее пока нет — объясняет, что было не до съемок.

«Фонтанка» рассказывала, что в соцсетях появились фотографии с места событий. По словам очевидца, сразу после инцидента «объявились целых 4 работника ЖЭКа и судорожно за 5 минут и ленточки растянули, и везде объявления расклеили». В ЖКС Адмиралтейского района «Фонтанке» сообщили, что информацией насчет происшествия не владеют.

Домом № 22/29 по Малодетскосельскому проспекту, по данным reformagkh.ru, управляет ООО «ЖКС Адмиралтейского района» (именно с этого дома, по сообщениям очевидцев, 25 января на собаку упала ледяная глыба, чудом не задев девочку, которая с этой собакой гуляла). И сама компания, и ее нынешний собственник Леонид Климковский многократно фигурировали в материалах «Фонтанки», начиная с 2014 года, когда в ООО «Прямые инвестиции» начались неясные его собственнику перестановки, а дома начали уходить из-под крыла фирмы (УК «Прямые инвестиции» — это и одно из промежуточных названий нынешнего «ЖКС Адмиралтейского района»). Затем Климковского видели на Васильевском острове в схожем антураже, но тогда, по данным «Фонтанки», с ним убедительно поговорил прокурор района.

Уже в 2018 году «Балтийская управляющая компания», которой тоже тогда владел Климковский, попыталась взять под опеку сотню домов в Московском районе, которые обслуживал «Профсервис», все происходило в режиме боевика. В офисах БУК и «ЖКС Адмиралтейского района» тогда же прошли обыски. Сейчас в управлении у последнего, согласно реестру, 281 дом.

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Комментарии (27)

266410437
А какая статья за убийство по неострожности животного без документов и в каком кодексе?
Mazzzz
Я не суеверен , но скорее в его пёс принял удар на себя , так бывает . Мои соболезнования, потерять собаку , это очень трагично . Особенно жаль девушку , на ее глазах все произошло .
theHard
наверное, оштрафуют опять кого-нибудь🙄
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