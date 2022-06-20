Минфин подсчитал падение реальных доходов россиян в 2022 году. Рост в следующем его не компенсирует

Прогноз на снижение реальных доходов жителей России в 2022 году составило Министерство финансов. Согласно документам, оказавшимся в распоряжении ТАСС, падение составит 6,8%.
Рост ожидается в 2023 году, но на уровне 1,3 процента.
По подсчетам Минфина, в 2022 году реальная зарплата снизится на 3,8% (уже на будущий год рост должен составить 0,8%). Безработица в 2023 году может составить 6,6%, но к 2025-му её уровень снизится до 4,5%.
Напомним, что в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2022 президент России Владимир Путин назвал рост реальных доходов населения и снижение уровня бедности главным показателем работы региональных чиновников.