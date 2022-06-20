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    Минфин подсчитал падение реальных доходов россиян в 2022 году. Рост в следующем его не компенсирует

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    7 комментариев

    Прогноз на снижение реальных доходов жителей России в 2022 году составило Министерство финансов. Согласно документам, оказавшимся в распоряжении ТАСС, падение составит 6,8%.

    Рост ожидается в 2023 году, но на уровне 1,3 процента.

    По подсчетам Минфина, в 2022 году реальная зарплата снизится на 3,8% (уже на будущий год рост должен составить 0,8%). Безработица в 2023 году может составить 6,6%, но к 2025-му её уровень снизится до 4,5%.

    Напомним, что в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2022 президент России Владимир Путин назвал рост реальных доходов населения и снижение уровня бедности главным показателем работы региональных чиновников.

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    Комментарии (7)

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    Путин сказал же "Ждите 10 лет".
    chip1
    Подмахнут среднюю зарплату на 100, делов то, нынче средняя в Питере (официоз) = 80 тыс, на hh средняя зп специалиста 61 тыс, количество желающих на такую вот среднюю 8 человек на 1 вакансию. Вывод классический, контора пишет!
    MrPegge
    У на контора на 2\3 с иностранцами работала... ну и эти2\3 пошли медным тазом. ЗП сократили в 2 раза, премий уже пару лет как нет...

    Хорошо чиновником быть - ни за что не отвечаешь, знай себе порть жизнь работающим лохам.
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