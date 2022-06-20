Неонацист Воеводин все-таки выиграл суд у «Почты России». В 500 рублей суд в Петербурге оценил каждый день задержки письма от приставов

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 20 июня, иск о взыскании компенсации морального вреда осужденный подал в Ленинский районный суд после того, как письмо от Федеральной службы судебных приставов в колонию «Полярная сова», где он сидит, пришло с опозданием на 6 дней.

Со второго раза по пожизненно осужденному Алексею Воеводину удалось призвать к ответу «Почту России» за не вовремя доставленные письма.

Суд взыскал с АО «Почта России» в пользу Воеводина компенсацию морального вреда в размере 2 000 руб. и штраф в размере 1 000 руб., а всего 3 000 рублей.



Три месяца назад тот же суд отказал в удовлетворении аналогичного иска от Воеводина, который жаловался на позднее получение письма от жены.

