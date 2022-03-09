Письмо должно быть долгожданным. Пожизненно осуждённый неонацист Воеводин проиграл суд «Почте России»

На сайте «Почты России» можно рассчитать примерный срок доставки обычного письма. Из Петербурга в ЯНАО обещают переслать за шесть дней.

Трудностями переписки в колонии объединённая пресс-служба судов Петербурга поделилась 9 марта. Воеводин отбывает пожизненный срок в колонии «Полярная сова» в посёлке Харп, с женой общается эпистолярно. В октябре 2020 года очередное послание опоздало.

Петербургский неонацист Алексей Воеводин через суд потребовал от «Почты России» компенсировать неспешную доставку письма. Монетизировать ожидание помешало недостаточно бережное отношение к весточке от жены.

Воеводин в иске утверждает, что отправленный 20 октября конверт добрался до него через одиннадцать дней. За это время предвкушение стало испытанием для терпения и нервов. Как указал истец, колония особого режима не балует нормальным общением, и любое промедление в пересылке для осуждённого болезненно.



Следствием стали страдания, страх за самочувствие супруги и моральный вред. Всё это Воеводин оценил в 55 тысяч рублей, которые потребовал от «Почты России».



Претензия, поданная в адрес компании в феврале 2021 года, ровно через месяц вернулась с резолюцией «не подлежит рассмотрению».



Недовольному оказанием услуг потребителю объяснили, что отслеживание простого отправления не представляется возможным: простая корреспонденция по пути не регистрируется в сопроводительных документах и вручается без расписки. В этом случае доказывать медлительность почтовиков необходимо, предъявив «оболочку с отметками оператора и датами приёма и доставки». Воеводин конверт не сберёг.



Чтобы добиться ответа от суда, ему также пришлось постараться. Судя по картотеке, в Ленинский райсуд города его иск с некоторыми правками поступал восемь раз. Отказы и указания на неверную подсудность методично обжаловались. Октябрьский суд принимал заявление дважды, решение вынес в конце января. В иске Воеводину отказали.

