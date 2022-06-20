Областные дорожники против классики: «есть асфальт» на Колтушском начнут, когда город закончит с Рябовским

Ленобласть сдвинула ремонт Колтушского шоссе к июлю, чтобы не совпал со сроками дорожных работ на Рябовском шоссе в Петербурге. В порядок приведут участок у самых границ города.

«Город ремонтирует Рябовское шоссе (небольшой кусок совсем), и нашу редакцию засыпали вопросами дорогие читатели. Мол, по классике, вы тоже должны стартовать на Колтушском шоссе сейчас. Чтоб все и сразу. Мы против такой "классики", поэтому начнём позже, и пока запретили подрядчику выходить с фрезой на шоссе от путепровода на Косыгина в сторону КАД», — сообщают 20 июня в телеграм-канале Дорожного комитета Ленобласти и «Ленавтодора» Dorogi_lo . Также в комитете прорабатывают возможность вести там дорожные работы ночью.

Начать ремонт на участке Колтушского шоссе от путепровода на проспекте Косыгина до КАД планируют с «поедания асфальта» под путепроводом, после чего по дороге в сторону Янино пройдет фреза с катками.

Рябовское шоссе ремонтируют в районе Беломорской улицы — и до КАД. Ограничения движения там будут действовать до 23 июня. Из-за ремонта на шоссе регулярно собирается пробка в сторону кольцевой. Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», она тянется на 3 с лишним километра, начинаясь перед Индустриальным проспектом. Плотнее всего на участке от улицы Лазо до Ковалёвской улицы.