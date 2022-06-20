    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 11

    5 м/с, зап

    753мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd56.71eur59.33
    Похороны контрактникаРазговор с БурбулисомГде в СПб будет newМакдональдсОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Областные дорожники против классики: «есть асфальт» на Колтушском начнут, когда город закончит с Рябовским

    1670
    обсудить

    Ленобласть сдвинула ремонт Колтушского шоссе к июлю, чтобы не совпал со сроками дорожных работ на Рябовском шоссе в Петербурге. В порядок приведут участок у самых границ города.

    «Город ремонтирует Рябовское шоссе (небольшой кусок совсем), и нашу редакцию засыпали вопросами дорогие читатели. Мол, по классике, вы тоже должны стартовать на Колтушском шоссе сейчас. Чтоб все и сразу. Мы против такой "классики", поэтому начнём позже, и пока запретили подрядчику выходить с фрезой на шоссе от путепровода на Косыгина в сторону КАД», — сообщают 20 июня в телеграм-канале Дорожного комитета Ленобласти и «Ленавтодора» Dorogi_lo. Также в комитете прорабатывают возможность вести там дорожные работы ночью.

    Начать ремонт на участке Колтушского шоссе от путепровода на проспекте Косыгина до КАД планируют с «поедания асфальта» под путепроводом, после чего по дороге в сторону Янино пройдет фреза с катками.

    Рябовское шоссе ремонтируют в районе Беломорской улицы — и до КАД. Ограничения движения там будут действовать до 23 июня. Из-за ремонта на шоссе регулярно собирается пробка в сторону кольцевой. Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», она тянется на 3 с лишним километра, начинаясь перед Индустриальным проспектом. Плотнее всего на участке от улицы Лазо до Ковалёвской улицы.

    ПоделитьсяПоделиться

    На этой неделе во Всеволожском районе Ленобласти также начнут укладывать асфальт на дороге Колтуши — Новосергиевка — Кудрово. Покрытие там уже «срезано под корень».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close