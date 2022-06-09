Ириновский, Рябовское и другие: к пробкам можно готовиться жителям 10 районов Петербурга

В ближайшую неделю, с 11 по 18 июня, новые перекрытия и ограничения движения из-за ремонта и работ на коммуникациях стартуют в десяти районах Петербурга. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
Перекрывать движение транспорта будут:
- с 11 июня по 15 октября — по Белградской улице от улицы Димитрова до Альпийского переулка (реконструкция теплосети);
- с 13 июня по 15 сентября — по Шуваловскому проспекту от Камышовой улицы до Богатырского проспекта (ремонт дороги);
- с 13 по 16 июня — по улице Свободы в Стрельне от улицы Коммуны до 1-го проезда Свободы (строительство водопровода), объезд предусмотрен по Волхонскому проезду, Волхонскому шоссе, улице Коммуны и улице Свободы;
- с 15 по 21 июня — по Промежуточной улице в Лисьем Носу от Кольцевой улицы до Майской улицы (ремонт дорожного покрытия), объехать можно будет по Кольцевой, Новоцентральной, Майской и Деловой улицам;
- с 15 по 24 июня — по Сабировской улице от Полевой Сабировской улицы до Серафимовского кладбища (строительство водопровода);
- с 17 по 23 июня — по Захаровской улице в Усть-Ижоре от Глиняного переулка до улицы Труда (прокладка водопровода), объезд предусмотрен по Петрозаводскому шоссе, улице Труда, Новой улице и Глиняному переулку;
- с 18 июня по 5 июля — по Днепропетровской улице от Роменской улицы до Транспортного переулка (прокладка инженерных сетей), объезд возможен по улице Черняховского, Транспортному переулку и Роменской улице.
Ограничения движения вводятся:
- с 11 июня по 10 июля — по Камышовой улице от Шуваловского проспекта до Гаккелевской улицы (ремонт дорожного покрытия);
- с 11 июня по 30 июля — по Большой Зелениной улице от набережной Адмирала Лазарева до Малого проспекта Петроградской стороны (ремонт дороги);
- с 11 по 24 июня — по Павловскому проспекту в Ломоносове от Безымянного переулка до улицы Кипренского (прокладка водопровода);
- с 13 по 19 июня — по Коннолахтинскому проспекту от Лесной улицы до улицы Коммунаров (строительство канализации);
- с 13 по 27 июня — по Ириновскому проспекту от проспекта Наставников до улицы Лазо и по боковому проезду нечётной стороны Ириновского проспекта у улицы Лазо (строительство газопровода), объезд предусмотрен по проспекту Наставников, проспекту Ударников и улице Лазо;
- с 13 июня по 31 июля — по улице Лёни Голикова от проспекта Стачек до проспекта Народного Ополчения, кроме перекрестка с проспектом Ветеранов (ремонт дороги);
- с 15 по 23 июня — от дома 90 по Рябовскому шоссе до КАД (ремонт дороги);
- с 15 июня по 22 июля — по улице Первого Мая в Парголово от Невьянской улицы до Вятской улицы (строительство газопровода);
- с 15 июня по 2 августа — по Игрушечному переулку в Сестрорецке от Большого Литейного переулка до Дубковского шоссе (строительство газопровода).