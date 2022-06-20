«Новый Декамерон», книга о Роми Шнайдер и история работницы борделя в Помпеях. Что читать летом

Несмотря на сложности с работой типографий и наличием бумаги, российские издательства доблестно продолжают выпускать новинки. Среди них все еще много переводных: пандемийный сборник рассказов писателей со всего мира, эффектный триллер и интеллектуальный роман о Франции и смерти. «Фонтанка» рассказывает, чем развлечься на пляже, по дороге в отпуск и просто дома.



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Сборник с рассказами Маргарет Этвуд и Дэвида Митчелла

«Новый Декамерон. 29 новелл времен пандемии», «Эксмо» (16+)

В 2020 году The New York Times Magazine выпустил специальный литературный номер, посвященный пандемии коронавируса. Это был «Новый Декамерон» — сборник из 29 текстов, написанных авторами со всех концов света по образцу «Декамерона» Джованни Боккаччо, в котором действие происходит во время эпидемии чумы XIV века. Маргарет Этвуд, Дэвид Митчелл, Колм Тойбин, Этгар Керет, Июнь Ли и другие писатели попытались в художественной форме и максимально по-разному осмыслить происходящее: здесь пришелец, прибывший на Землю во время очередной эпидемии, пытается развлечь землян историей о нетерпеливой Гризельде, а обычные юноша и девушка умудряются не создать семью только потому, что закончился локдаун. А главным посланием, в противовес извечному memento mori, становится «Помни о жизни».



Фото: eksmo.ru/ Поделиться Поделиться





Нежная книга о матери и материнстве

Сара Бьязини, «Моя небесная красавица. Роми Шнайдер глазами дочери», АСТ: Редакция Елены Шубиной (16+)

Роми Шнайдер умерла, когда ее дочери Саре было неполных пять лет. Сару не взяли даже на похороны матери — тем не менее у нее есть отношение к образу великой актрисы, к ее поклонникам и чужим воспоминаниям о ней. Отправной точкой для мемуаров становится день, когда неизвестные осквернили могилу Роми Шнайдер, и по отношению Сары к случившемуся понятно, сколь мать дорога ей. Еще одно важное событие — вскоре пришедшее известие о беременности самой Сары, известие, которого она уже не ждала из-за возраста. И всю книгу Сара Бьязини строит как обращение к еще не родившейся дочери. Жизнь и смерть тут ходят рука об руку.



Фото: ast.ru/ Поделиться Поделиться





История человека-загадки

Джулиан Барнс, «Элизабет Финч», «Иностранка» (16+)

Элизабет Финч читает курс «Культура и цивилизация», и студенты абсолютно очарованы ею. Один из них наследует библиотеку преподавательницы, в том числе записные книжки, и пытается разобраться в мировоззрении своего кумира. Та была очень увлечена Юлианом Отступником, поэтому в середине книги появляется большое эссе, посвященное последнему императору Рима — язычнику, заодно бывшему поэтом и философом. Сам Барнс честно говорит, что его новый роман только на две трети художественный, а на одну треть — научно-популярный. Этот труд ироничного британца — дань любви к философии и приглашение думать самостоятельно и тщательно оценивать все вокруг, в том числе историю.



Фото: azbooka.ru/ Поделиться Поделиться





Роман из книжного клуба Риз Уизерспун

Лора Дейв, «Последнее, что он сказал мне», «Эксмо» (16+)

Сюжет, который подгоняет переворачивать страницу за страницей, — обычное дело для романов из книжного клуба Риз Уизерспун (экранизации которых она, кстати, потом продюсирует). Главная героиня Лора Дейв однажды получает записку от мужа со странным содержанием: «Защити ее». Видимо, подразумевается дочь мужа от первого брака, с которой у женщины, разумеется, непростые отношения. Дочь тоже получает послание — еще более эффектное и интригующее, чем у женщины. Судя по всему, муж и отец жив, но впутался в какие-то неприятности и попросту сбежал. А как его найти — и надо ли, — героини попытаются выяснить.



Фото: eksmo.ru/ Поделиться Поделиться





Жизнь рабыни из Помпей

Элоди Харпер, «Дом волчиц», «МИФ» (18+)

Латинское lupanar (лупанарий) можно перевести и как «публичный дом», и как «волчье логово», поэтому род деятельности главной героини романа «Дом волчиц» недолго остается тайной. Она принадлежит мужчине, которого презирает, и должна своим телом зарабатывать для него деньги. Действие происходит в древних Помпеях, за пять лет до извержения Везувия, и этот город, несмотря на всю жестокость, каждому мог подарить шанс на лучшую жизнь. Автор книги, Элоди Харпер, долгое время работала журналисткой, и то внедрялась в одно из самых секретных крыльев церкви саентологии (признана в России нежелательной организацией), то освещала жизнь ультраправой хип-хоп сцены в Берлине. Так что и в древних Помпеях с ней скучать не придется.



Фото: mann-ivanov-ferber.ru/ Поделиться Поделиться





Ностальгический детектив об убийствах в Москве

Вячеслав Курицын, «У метро, у «Сокола», «Лайвбук» (16+)

Моде на ретродетективы в декорациях советского времени уже около пяти лет, а читатель готов предаваться ностальгии снова и снова. Роман «У метро, у «Сокола» написал литературный критик и журналист Вячеслав Курицын, и в этом детективе он разделывается со старушками в районе московских станций «Сокол» и «Аэропорт». Дело происходит в 1975 году, и преступления, конечно, не останутся без внимания доблестной советской милиции: за дело берется капитан Покровский, который почти за 500 страниц доберется до истинной причины злодеяний — ею неожиданно окажется старинная икона. Но больше интересно то, как именно он это сделает.



Фото: livebooks.ru Поделиться Поделиться





Эффектный триллер о тайне одной семьи

Энн Фрейзер, «Найди меня», «Аркадия» (16+)

Энн Фрейзер — спец по триллерам и саспенсу. В «Найди меня» она рассказывает историю женщины, работавшей психологом в ФБР. С ней очень хочет увидеться отец, но есть одно «но»: он серийный убийца, который отбывает пожизненное заключение. И он использовал дочь как приманку в своих злодеяниях. Дочь при этом готова помогать следователю, который лично заинтересован в поисках останков жертв. В этом и без того жутком сюжете есть еще несколько интригующих поворотов — и не обойдется без семейных тайн героев.



Фото: «Аркадия» Поделиться Поделиться





Тонкие рассказы шведской писательницы

Ингер Эдельфельдт, «Удивительный хамелеон», «Текст» (16+)

«Удивительный хамелеон» — это сборник рассказов об оттенках жизни, радостной и не очень. Герои все время чего-то ищут, пытаются убежать от суеты, верят в небылицы и спорят, но приходят к выводу, что никого ближе друг друга у них нет. Тонкий психологизм Ингер Эдельфельдт давно известен читателям из скандинавских стран — ее называли в числе лучших шведских писательниц еще пару десятилетий назад. Однако до русского читателя тексты Эдельфельдт добрались только сейчас, и для этого знакомства издатели выбрали не традиционные романы, а компактные рассказы.



Фото: textpubl.ru/ Поделиться Поделиться





Интеллектуальное развлечение для любителей Франции



Матиас Энар, «Ежегодный пир Погребального братства», No Age (18+)

Молодой антрополог покидает Париж и приезжает во французскую глубинку проводить полевые исследования и писать диссертацию. В каком-то смысле французская глубинка мало отличается от российской: транспорт не ходит, такси либо нет, либо дорого, в окна задувает, свет периодически отключается, окружающие люди норовят стать исключительно собутыльниками. Изо дня в день ученый ответственно ведет дневник, констатируя, что с диссертацией у него как-то не выходит — а вот чертовщины вокруг прибавляется. Тогда-то ему и доводится составить знакомство с членами Погребального братства, у которых как раз намечается пир — единственное время в году, когда жизнь ставит смерть на паузу.



Фото: polyandria.ru/ Поделиться Поделиться





Елена Васильева, специально для «Фонтанки.ру»

