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    Петербургский суд вынес приговор мужчине, который защищал честь и здоровье жены дешевым арбузом

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    1 комментарий

    Удар арбузом оценил условно Петроградский районный суд.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 20 июня, на скамье подсудимых Михаил Быбин оказался после посиделок со знакомым в квартире на улице Кропоткина 2 октября. По версии следствия, Быбин ударил на кухне арбузом по голове гостя, потом выволок его в коридор и там уже добавил руками и ногами. В итоге пострадавшего увозила скорая. Ущерб здоровью оценили, как тяжкий.

    Сам обвиняемый уверял, что бросок арбузом, купленным по скидке в «Дикси», в голову гостю сделал после того, как проснулся и увидел, что тот бьет его жены. И при этом якобы угрожая ей тем, что он КМС по боксу.

    Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 4 года.

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    Комментарии (1)

    SovietPofigist
    "...проснулся и увидел, что тот бьет его жены." Сами то читают, что пишут?
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