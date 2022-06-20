Петербургский суд вынес приговор мужчине, который защищал честь и здоровье жены дешевым арбузом

Удар арбузом оценил условно Петроградский районный суд.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 20 июня, на скамье подсудимых Михаил Быбин оказался после посиделок со знакомым в квартире на улице Кропоткина 2 октября. По версии следствия, Быбин ударил на кухне арбузом по голове гостя, потом выволок его в коридор и там уже добавил руками и ногами. В итоге пострадавшего увозила скорая. Ущерб здоровью оценили, как тяжкий.
Сам обвиняемый уверял, что бросок арбузом, купленным по скидке в «Дикси», в голову гостю сделал после того, как проснулся и увидел, что тот бьет его жены. И при этом якобы угрожая ей тем, что он КМС по боксу.
Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 4 года.