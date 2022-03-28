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«Таким морды надо арбузом разбивать». Петербуржец воплотил в жизнь рассказ Зощенко, теперь его ждёт суд

В петербургской коммуналке вдохновились творчеством Михаила Зощенко и использовали арбуз не по назначению. На юридический язык это переводится как причинение тяжкого вреда здоровью с использованием предметов в качестве оружия.

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Как сообщили в объединённой пресс-службе судов 28 марта, часть 2 статьи 111 УК РФ вменяют Михаилу Быбину. Под уголовное преследование он попал после вечера в коммунальной квартире на улице Кропоткина в октябре прошлого года.

Выпивали с приятелем, беседа не ладилась. Тюкнул ли тот стакан, как в одноименном рассказе, осталось за кадром, но хозяин вечера, видимо, решил, что таким гостям действительно морды надо бы разбивать: схватил со стола арбуз и размахнулся.

«Нанёс не менее одного удара арбузом по голове. Г. потерял сознание, а Быбин выволок потерпевшего в коридор квартиры. Далее Быбин нанёс не менее трёх ударов уже руками и ногами по голове и груди. В общем причинил здоровью Г. тяжкий вред», — рассказали в пресс-службе.

Дело Быбина зарегистрировано, передано судье, заседание пока не назначено.

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Комментарии (3)

AGP
Только хотел спросить, где эти, которые ***, с многозначительными комментами про глубинный народ и/или про социально близких, как оказалось, что один уже нарисовался 😀
Привет тебе, Фома 👋
vic_5e4cd1938d1a8
Тема арбуза совершенно не раскрыта. Сладкий хоть был?
Фомальгаут
Пора ввести особую рубрику: будни глубинного народа.......
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