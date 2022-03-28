«Таким морды надо арбузом разбивать». Петербуржец воплотил в жизнь рассказ Зощенко, теперь его ждёт суд

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов 28 марта, часть 2 статьи 111 УК РФ вменяют Михаилу Быбину. Под уголовное преследование он попал после вечера в коммунальной квартире на улице Кропоткина в октябре прошлого года.



Выпивали с приятелем, беседа не ладилась. Тюкнул ли тот стакан, как в одноименном рассказе, осталось за кадром, но хозяин вечера, видимо, решил, что таким гостям действительно морды надо бы разбивать: схватил со стола арбуз и размахнулся.

«Нанёс не менее одного удара арбузом по голове. Г. потерял сознание, а Быбин выволок потерпевшего в коридор квартиры. Далее Быбин нанёс не менее трёх ударов уже руками и ногами по голове и груди. В общем причинил здоровью Г. тяжкий вред», — рассказали в пресс-службе.