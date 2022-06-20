«Все дружно думаем об антициклоне». Главный синоптик Петербурга прогнозирует +30 к выходным

В Санкт-Петербурге с середины недели на погоду начнет влиять антициклон: температура будет постепенно повышаться и к выходным может достигнуть 30 градусов тепла. Об этом 20 июня рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.
«Придет антициклон, и будет сухо и тепло <…> Температура воздуха постепенно будет повышаться. К середине недели до +20 градусов, во второй половине недели — к +25 градусам, а к выходным и на +30 градусов можно «замахнуться», — спрогнозировал Колесов.
По его словам, в понедельник и вторник в Петербурге еще пройдут местами кратковременные дожди.
«Все дружно думаем об антициклоне, чтобы атмосфера не «баловалась» и направила свои процессы в нужное для нас русло», — попросил синоптик.
Сегодня же в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, а температура будет ниже нормы на 1–2 градуса.