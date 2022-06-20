«Все дружно думаем об антициклоне». Главный синоптик Петербурга прогнозирует +30 к выходным

В Санкт-Петербурге с середины недели на погоду начнет влиять антициклон: температура будет постепенно повышаться и к выходным может достигнуть 30 градусов тепла. Об этом 20 июня рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

«Придет антициклон, и будет сухо и тепло <…> Температура воздуха постепенно будет повышаться. К середине недели до +20 градусов, во второй половине недели — к +25 градусам, а к выходным и на +30 градусов можно «замахнуться», — спрогнозировал Колесов.

