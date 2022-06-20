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    В Петербурге — прохладно и кратковременные дожди

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    В Санкт-Петербурге в понедельник, 20 июня, состояние погоды определяет циклон, уходящий на восток. В городе будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, а температура — ниже нормы на 1–2 градуса.

    Об этом 20 июня рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.

    «Прохладно, кратковременные дожди», — резюмировал он свой прогноз.

    Температура воздуха — 17–19 градусов тепла. Ветер будет достигать 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 754 миллиметра ртутного столба — ниже нормы.

    «Во вторник [21 июня] дожди прекратятся и немного потеплеет», — закончил свой прогноз Леус.

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