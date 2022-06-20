«Топик был обычный, без декольте»: за что аннулируют результаты ЕГЭ — 3 истории из регионов

К экзамену нужно не только выучить предмет, но и изучить все правила его проведения Фото: Максим Серков / NGS42.RU Поделиться Поделиться





В России в разгаре сдача ЕГЭ. В регионах во время экзамена происходят спорные ситуации, которые приходится разбирать конфликтным комиссиям. Иногда это приводит к аннулированию результатов. Например, министерство образования и науки Чеченской Республики 15 июня сообщило об аннулировании итогов экзамена по русскому языку сразу для 31 выпускника без права пересдачи в этом году.

За что именно наказали чеченских школьников, ведомство не уточнило, но на самом деле в нормативных документах прописано не так много нарушений, за которые это можно сделать. Прежде всего нельзя проносить на экзамен ничего, кроме предметов из конкретного перечня. Отдельно в правилах сказано, что в аудиторию, где проходит ЕГЭ, нельзя проносить телефоны, планшеты, любые другие средства связи (умные часы, фитнес-трекеры, Bluetooth-наушники и т. п .). Во время экзамена сдающим нельзя говорить друг с другом, передавать друг другу любые предметы и покидать аудиторию без сопровождающего. При выходе из кабинета, например в туалет, выпускник не может выносить экзаменационные материалы и свои записи.

Возможность обжаловать процедуру и результат экзамена работает и в обратную сторону. Сами выпускники могут пожаловаться на нарушения, допущенные организаторами проведения ЕГЭ, и на несправедливую оценку. Реальная практика, как обычно, шире прописанных в правилах пунктов. Рассказываем о трех историях из российских регионов, где школьникам пришлось поволноваться за результаты своего ЕГЭ. «Слишком открытая одежда» К выпускнице одной из пермских школ, по словам ее мамы, после ЕГЭ по английскому языку подошли классный руководитель и учитель музыки. Педагоги сказали, что на девушку могла быть подана апелляция на экзамене за то, что она была в топике. Якобы из-за ее открытой одежды другие 11-классники могли потребовать пересмотра результатов.

— Но было жарко, и дети сняли кофты! — рассказала 59.RU мама выпускницы. — А топик — обычный, черный, без декольте. Просто открытые руки. Дочери сказали, что ее могут обвинить в том, что она могла отвлечь других учеников своим внешним видом. Причем перед экзаменами им сказали, чтобы они приходили одетыми так, чтобы им было комфортно. Я позвонила в районный отдел образования. Там мне сказали, что правил [относительно внешнего вида], конечно, нет, но дети должны приходить на экзамены в деловой одежде, потому что так принято в обществе, и точка.

При этом в минобразования региона были гораздо менее категоричны и сказали, что не существует свода правил, регламентирующих внешний вид выпускников на экзаменах. — Если молодой человек или девушка придут в одежде, не соответствующей случаю, их, конечно, допустят к экзамену. Никаких оснований для обжалования результатов экзамена у других его участников не будет. ЕГЭ — это про оценку знаний наших детей, а не их стиля в одежде, — подчеркнули в министерстве.

Сломавшиеся часы В Тюмени из-за неисправности часов выпускник не успел вовремя перенести часть ответов с черновика на экзаменационный бланк. Стрелка часов якобы показывала, что в запасе есть еще час, вместо этого оставалось всего лишь 30 минут. После сдачи работы гимназист подал апелляцию на нарушение проведения ЕГЭ, но ее отклонили без объяснения причин.

По словам папы подростка, родители все-таки добились, чтобы им дали посмотреть видео с экзамена и послушать аудиозапись, и убедились в своей правоте: их сын на месте сообщил о проблеме, а член комиссии озвучил некорректное время. — Сын окончил школу с красным аттестатом и претендует на поступление в хороший вуз, проходной балл в который в прошлом году был выше 300, — рассказал отец выпускника. — Дело не в том, что мы вредничаем, а в том, что из-за неисправности китайских часов сын лишился баллов. Хотя нам в школе вообще сначала говорили, что часы работают исправно, на кадрах записи это видно, а сын наш попросту врет. Пока я вчера не сказал, что обратился в СМИ, никаких ответов не было.

В результате после обращения в Рособрнадзор комиссия все-таки приняла решение в пользу молодого человека. «Аннулировать результаты экзамена по русскому языку, допустить к пересдаче в резервный день — 23 июня», — сказано в ответе на обращение тюменца.

Ошибка в задании? Школьница из Екатеринбурга набрала на ЕГЭ по литературе 96 баллов, четыре балла было снято за ошибку лишь в одном задании. Задание посвящено стихотворению Беллы Ахмадулиной «Дождь в лицо и ключицы...». В нём необходимо выбрать три литературных приема, которые поэтесса использует в первой строфе. На выбор дано несколько вариантов — от анафоры до гротеска, но проблема не в них. Анна Тукаева, учительница литературы, утверждает: правильных ответов не три, а только два.

— Верные ответы — метафора и звукопись. Третьего нет. Скорее всего, в задании опечатка, и нужно было сделать выбор из всего стихотворения, а не только из первой строфы, — говорит педагог. Однако выпускнице в апелляции отказали. — Апелляцию на тестовую часть не принимают в принципе. При обращении в ФИПИ сказали: «Всё проверено верно. Обращайтесь куда хотите», — рассказала мама девушки. — Моя дочь очень расстроена. А она еще не все экзамены сдала. Мы стараемся ее не вовлекать в эти разбирательства, даем информацию по минимуму, чтобы она могла настроиться на другие предметы.

Что делать, если результаты ЕГЭ аннулировали Если выпускник был недоволен процедурой проведения ЕГЭ и сам подавал апелляцию, а конфликтная комиссия аннулировала результат с назначением резервного дня для сдачи, то можно праздновать победу и готовиться сдавать заново. Такую апелляцию надо подавать в тот же день, не выходя из школы. Если выпускник не согласен с итоговыми баллами за экзамен, у него есть два рабочих дня с момента их опубликования. Причем обжаловать можно и технические моменты, например неверную интерпретацию компьютером слов и букв из теста, и оценку развернутых ответов, если выпускнику кажется, что их неправильно поняли. Если же результат выпускника аннулирован по инициативе комиссии из-за нарушений, допущенных самим экзаменуемым, то он лишается права пересдачи в этом году и должен прийти в следующем. И тут в зависимости от конкретной причины аннулирования можно либо также подать апелляцию на результаты проверки, либо обратиться в суд, если дело в чем-то другом.