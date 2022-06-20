Кудрин: Российская экономика остается рыночной

По его словам, экономика России остается рыночной и с частным бизнесом, который быстрее адаптируется к изменениям и станет «фактором более быстрого восстановления».

Ситуация, сложившаяся в мире, не поменяла главные принципы российской экономики, которая остается рыночной. Об этом рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает 20 июня ТАСС.

«Мы остаемся рыночной экономикой, у нас остается частный сектор <…> Именно частный сектор быстрее реагирует на события, быстрее адаптируется и как раз является фактором более быстрого восстановления, потому что он решения принимает здесь и сейчас, а не в трудных бюрократических процедурах государственных органов или государственной компании», — рассказал глава Счетной палаты.

Также Кудрин выступил против выхода России из Всемирной торговой организации (ВТО). Он считает, что при выходе из ВТО можно «перестать быть под радарами международных проверок», такую страну могут «просто не пустить на другие рынки».

«Это касается не только Запада, это касается всего Азиатского мира, Латинской Америки, Африки. То есть, если мы хотим торговать со всеми, хотим, чтобы наши товары туда пошли, мы должны оставаться в системе международных координат», — считает он.



Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал космическую программу ПФ наименее успешной. С ним не согласились в Роскосмосе.