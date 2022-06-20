    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 11

    5 м/с, зап

    753мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd56.71eur59.33
    Похороны контрактникаРазговор с БурбулисомРодители не хотят слияния школОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Кудрин: Российская экономика остается рыночной

    1768
    13 комментариев

    Ситуация, сложившаяся в мире, не поменяла главные принципы российской экономики, которая остается рыночной. Об этом рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает 20 июня ТАСС.

    По его словам, экономика России остается рыночной и с частным бизнесом, который быстрее адаптируется к изменениям и станет «фактором более быстрого восстановления».

    «Мы остаемся рыночной экономикой, у нас остается частный сектор <…> Именно частный сектор быстрее реагирует на события, быстрее адаптируется и как раз является фактором более быстрого восстановления, потому что он решения принимает здесь и сейчас, а не в трудных бюрократических процедурах государственных органов или государственной компании», — рассказал глава Счетной палаты.

    Также Кудрин выступил против выхода России из Всемирной торговой организации (ВТО). Он считает, что при выходе из ВТО можно «перестать быть под радарами международных проверок», такую страну могут «просто не пустить на другие рынки».

    «Это касается не только Запада, это касается всего Азиатского мира, Латинской Америки, Африки. То есть, если мы хотим торговать со всеми, хотим, чтобы наши товары туда пошли, мы должны оставаться в системе международных координат», — считает он.

    Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал космическую программу ПФ наименее успешной. С ним не согласились в Роскосмосе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (13)

    wbons
    Кудрин с нами !
    274580688
    22 года терпим, еще всего 10 осталось. что вы за люди такие, нетерпеливые? вам же президент пообещал в четверг, (т.е. 9 июня) не помню, дождь был в тот день? "Они пожалеют, потому что россия - страна с огромными возможностями"© во внеочередной раз отметил Он.
    Дежурный по объединению
    Хватит причитать! Мы сможем построить другую экономику! Нужно только подождать!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close