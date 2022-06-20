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    Двух человек задержали по делу о нападении на директора юридического бюро в Петербурге. Миллионы не нашли, зато вспомнили лихие 90-е

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    Сотрудники уголовного розыска с разницей в сутки задержали двух из четырех предполагаемых участников налета в Приморском районе в конце мая. Среди них оказался и известный в 90-е Пономарь.

    36-летнего подозреваемого 18 июня оперативники взяли во время отдыха в Севастополе, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 июня. Его предполагаемого подельника — 52-летнего жителя Загребского бульвара — взяли прямо по месту жительства. В квартире в ходе обыска нашли предмет, похожий на пистолет, и обойму к нему.

    Биография у второго задержанного оказалась знатная. В 90-е годы, по воспоминаниям АЖУРа, его знали в Петербурге как одного из лидеров так называемых «Северодвинских» по прозвищу Пономарь. За ним числится много ярких поступков, но в руки РУБОПа он попадал дважды. Первый раз в апреле 1995 года в квартире, где он жил вместе с земляками, неожиданно нашли пистолет ТТ. А в конце 1996 года ему и его коллегам по ремеслу вменяли хищение продукции вологодского зверохозяйства на 1,5 млрд рублей.

    На этот раз следствие полагает его соучастником нападения на 57-летнего директора юридического бюро на Коломяжском проспекте 30 мая этого года. По предварительной информации, мужчину выманили на встречу с 13 млн рублей под предлогом покупки квартиры. Там его избили четверо, сумку отняли. Пострадавшего увезли на скорой.

    Пока оба потенциальных фигуранта задержаны на двое суток. Миллионов у них не нашли. Помимо денег уголовный розыск ищет еще двух участников грабежа.

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