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    У директора юридического бюро на Коломяжском отобрали сумку с 13 миллионами

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    13 комментариев

    Гендиректор компании остался со сломанным носом после нападения в Приморском районе Петербурга. Его сумка, в которой были более 13 миллионов рублей, исчезла вместе с квартетом незнакомцев.

    Помощи полиции накануне около трёх часов дня запросили с Коломяжского проспекта, 19, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 мая. Звонивший рассказал, что у торгового центра «Капитолий» только что ограбили человека.

    Подробностей на месте добавил 57-летний руководитель юридического бюро. По его словам, на него налетели четверо, избили и сбежали, забрав сумку, в которой были 13 миллионов 200 тысяч рублей. Произошедшее оказалось для него таким внезапным, что рассмотреть удалось только одного из нападавших: это был невысокий темноволосый крепыш в ничем не примечательной тёмной одежде.

    Специалиста по праву увезли в Елизаветинскую больницу с сотрясением мозга и сломанным носом. Уголовное дело возбуждено по статье о грабеже в особо крупном размере.

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    Комментарии (13)

    Dmitry Antonov
    Конкурирующая фирма постаралась? Груз не дошел до точки доставки.
    aprahka
    Специалисту по праву "Право"не помогло...
    aprahka
    Специалисту по праву.Право не помогло...
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