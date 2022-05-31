У директора юридического бюро на Коломяжском отобрали сумку с 13 миллионами

Гендиректор компании остался со сломанным носом после нападения в Приморском районе Петербурга. Его сумка, в которой были более 13 миллионов рублей, исчезла вместе с квартетом незнакомцев.
Помощи полиции накануне около трёх часов дня запросили с Коломяжского проспекта, 19, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 мая. Звонивший рассказал, что у торгового центра «Капитолий» только что ограбили человека.
Подробностей на месте добавил 57-летний руководитель юридического бюро. По его словам, на него налетели четверо, избили и сбежали, забрав сумку, в которой были 13 миллионов 200 тысяч рублей. Произошедшее оказалось для него таким внезапным, что рассмотреть удалось только одного из нападавших: это был невысокий темноволосый крепыш в ничем не примечательной тёмной одежде.
Специалиста по праву увезли в Елизаветинскую больницу с сотрясением мозга и сломанным носом. Уголовное дело возбуждено по статье о грабеже в особо крупном размере.