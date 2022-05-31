У директора юридического бюро на Коломяжском отобрали сумку с 13 миллионами

Гендиректор компании остался со сломанным носом после нападения в Приморском районе Петербурга. Его сумка, в которой были более 13 миллионов рублей, исчезла вместе с квартетом незнакомцев.



Помощи полиции накануне около трёх часов дня запросили с Коломяжского проспекта, 19, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 мая. Звонивший рассказал, что у торгового центра «Капитолий» только что ограбили человека.