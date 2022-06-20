Глава Роспотребнадзора Попова предупредила об активности гриппа, «отдохнувшего» в период COVID-19

Во время пандемии коронавируса заболеваемость гриппом не была высокой, но теперь вирус может быть более активным. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает 20 июня РИА Новости.

«Грипп немного отдохнул за последние два года. В прошлом году не было высоких показателей. Мы предполагаем, что в следующий сезон грипп может быть более активным, поэтому нужно всем привиться», — рассказала она.

