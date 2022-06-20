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    Глава Роспотребнадзора Попова предупредила об активности гриппа, «отдохнувшего» в период COVID-19

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    3 комментария

    Во время пандемии коронавируса заболеваемость гриппом не была высокой, но теперь вирус может быть более активным. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает 20 июня РИА Новости.

    «Грипп немного отдохнул за последние два года. В прошлом году не было высоких показателей. Мы предполагаем, что в следующий сезон грипп может быть более активным, поэтому нужно всем привиться», — рассказала она.

    По словам Поповой, в 2022 году планируется привить от гриппа не менее 60% населения России.

    На Петербургском экономическом форуме глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала про оспу обезьян. Она отметила, что необходимости массово прививать россиян от оспы обезьян на сегодня нет, поскольку новый вирус не обладает пандемическим потенциалом.

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    Комментарии (3)

    275016150
    C таким же успехом можно сказать "вакуум отдохнул", "дождь отдохнул" и т.п. Науки в этом минус тысяча процентов.
    Cashmare
    попова отдохнула, и начала проявлять активность
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