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    Лось устроил забег по Мурманскому шоссе на границе с Петербургом

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    1 комментарий

    Днём 19 июня петербуржцы дважды сняли на видео лося на Мурманском шоссе (трассе «Кола») рядом с Петербургом.

    Молодое животное, бегущее в направлении города рядом с «Мегой», заметил читатель «Фонтанки».

    читатель «Фонтанки» AR

    Ещё одно видео с лосем, возможно, тем же самым, публикует группа «Жизнь в Кудрово» «ВКонтакте».

    Сейчас у молодых лосей особый период. В конце весны самки рожают детенышей и отгоняют от себя годовалых лосят. У «подростков» начинается самостоятельная жизнь, и именно они летом чаще всего попадают под колёса автомобилей. Кроме того, выходить на проветриваемые участки, в том числе на дороги, лосей заставляют комары.

    По данным зоолога Павла Глазкова, в Ленобласти от столкновения с автомобилями ежегодно погибают более 150 лосей.

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    Комментарии (1)

    07A
    Узнал что финики в нату устремились, жить хочет. Он выбрал свободу и традиционные ценности. Сейчас hal9000 добавит, что у него в советское время был знакомый лось, который жил с другим лосем.
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