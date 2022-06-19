Лось устроил забег по Мурманскому шоссе на границе с Петербургом

Днём 19 июня петербуржцы дважды сняли на видео лося на Мурманском шоссе (трассе «Кола») рядом с Петербургом.
Молодое животное, бегущее в направлении города рядом с «Мегой», заметил читатель «Фонтанки».
читатель «Фонтанки» AR
Ещё одно видео с лосем, возможно, тем же самым, публикует группа «Жизнь в Кудрово» «ВКонтакте».
Сейчас у молодых лосей особый период. В конце весны самки рожают детенышей и отгоняют от себя годовалых лосят. У «подростков» начинается самостоятельная жизнь, и именно они летом чаще всего попадают под колёса автомобилей. Кроме того, выходить на проветриваемые участки, в том числе на дороги, лосей заставляют комары.
По данным зоолога Павла Глазкова, в Ленобласти от столкновения с автомобилями ежегодно погибают более 150 лосей.