Хозяин магазина в Петербурге считает, что его сотрудника заподозрили в педофилии из-за обиды ребёнка

В Петербурге из отдела полиции № 76 выпустили 24-летнего продавца, которого заподозрили в домогательствах к 11-летнему ребёнку.

Как пишет 19 июня 47news , у хозяина магазина «Премьер» есть своя версия событий. В разговоре с изданием владелец торговой точки Эльдар Гусейнов рассказал, что этот же ребёнок раньше несколько раз «интересовался сладостями за бесплатно», после чего видео с камер наблюдения показали родителям мальчика. Как утверждает бизнесмен, дома школьника за попытку воровства наказали.

«Ребенок стал вновь приходить, но был нелюдим. Наверное, все-таки обиделся. Позавчера наш продавец Илья подошел к нему и сказал совершенно по-доброму: «Мол, дружить-то будем, может, перестанешь дуться?» И действительно, положил руки на плечи. Но поймите, это же совершенно по-человечески было, без всякой плохой мысли», — объяснил Гусейнов.

Он добавил, что диалог происходил «не в какой-то темной подворотне, а на глазах покупателей и продавцов», а сам мальчик был с другом.



Как писала «Фонтанка» ранее, сотрудника продуктового магазина задержали прямо на работе. Отец мальчика утверждал, что мужчина обнимал его ребёнка и предлагал школьнику дружбу. О том, что думает о таких подозрениях сам продавец, читайте на 47news.

