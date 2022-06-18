Обнимал, хотел дружить. В Петербурге задержали чрезмерно ласкового продавца

Продавец из продуктового магазина на Орловской улице в Петербурге может стать фигурантом уголовного дела о развратных действиях. Поводом стало заявление мужчины, который рассказал, что сотрудник лавки чрезмерно ласков с его 11-летним сыном. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 июня.



Заявление поступило в отдел полиции накануне вечером. 63-летний житель города заподозрил продавца в педофилии. Тот якобы обнимал его сына-подростка сзади и предлагал дружбу.

