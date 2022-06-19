После статьи «Фонтанки» к семье из Мариуполя приехали оформлять документы домой

После публикации «Фонтанки» о семье из Мариуполя, которая за два месяца не смогла начать оформление документов в Петербурге, представители миграционной службы приехали к беженцам домой. Об этом сообщила «Фонтанке» герой публикации Анна Головина 19 июня.



«Вчера к нам приехали из миграционной службы домой, и мы подали документы. Сказали, что в течение трёх рабочих дней нам уже дадут статус, с которым будем оформлять гражданство», — отметила она.