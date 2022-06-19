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    После статьи «Фонтанки» к семье из Мариуполя приехали оформлять документы домой

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    15 комментариев

    После публикации «Фонтанки» о семье из Мариуполя, которая за два месяца не смогла начать оформление документов в Петербурге, представители миграционной службы приехали к беженцам домой. Об этом сообщила «Фонтанке» герой публикации Анна Головина 19 июня.

    «Вчера к нам приехали из миграционной службы домой, и мы подали документы. Сказали, что в течение трёх рабочих дней нам уже дадут статус, с которым будем оформлять гражданство», — отметила она.

    Петербург официально не принимает беженцев из Украины, из-за чего те, кто сбежал от боевых действий, вынуждены стоять в очередях и обивать пороги различных инстанций. «Фонтанка» описывала путь мариупольской семьи от разбомблённой квартиры до убежища во Всеволожске.

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    Комментарии (15)

    275364950
    Аборигенам стоит приготовиться к более яростной борьбе за свои права, ещё и конкурируя с коллабрационистами
    DjCvetkov
    Удивительно, что чиновники начинают работать только тогда, когда есть страх потерять хлебное место.
    275072673
    Коллаборантам все - Гражданам нечего.
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