После статьи «Фонтанки» к семье из Мариуполя приехали оформлять документы домой

После публикации «Фонтанки» о семье из Мариуполя, которая за два месяца не смогла начать оформление документов в Петербурге, представители миграционной службы приехали к беженцам домой. Об этом сообщила «Фонтанке» герой публикации Анна Головина 19 июня.
«Вчера к нам приехали из миграционной службы домой, и мы подали документы. Сказали, что в течение трёх рабочих дней нам уже дадут статус, с которым будем оформлять гражданство», — отметила она.
Петербург официально не принимает беженцев из Украины, из-за чего те, кто сбежал от боевых действий, вынуждены стоять в очередях и обивать пороги различных инстанций. «Фонтанка» описывала путь мариупольской семьи от разбомблённой квартиры до убежища во Всеволожске.