Под Кингисеппом тушили крупный пожар на 225 кв. м у подрядчика «Русхимальянса»

Утром 19 июня под Кингисеппом загорелся склад с лаками, красками и спецодеждой компании «Велесстрой». Тушили его чуть больше часа, обошлось без пострадавших.



Как пишет 47news со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ленобласти, вызов на пожар у поселка Большой Луцк поступил около половины десятого. Огонь объял 225 квадратных метров в ангаре в деревне Александровская Горка.

