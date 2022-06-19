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    Под Кингисеппом тушили крупный пожар на 225 кв. м у подрядчика «Русхимальянса»

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    Утром 19 июня под Кингисеппом загорелся склад с лаками, красками и спецодеждой компании «Велесстрой». Тушили его чуть больше часа, обошлось без пострадавших.

    Как пишет 47news со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ленобласти, вызов на пожар у поселка Большой Луцк поступил около половины десятого. Огонь объял 225 квадратных метров в ангаре в деревне Александровская Горка.

    На месте работали дежурные смены 124-й и 126-й пожарных частей и пожарная команда «Евроспас» — 16 человек с четырьмя машинами. К 10:46 возгорание потушили. По предварительным данным, угрозы загрязнения воздуха продуктами горения нет.

    «Велесстрой» — подрядчик «Русхимальянса», они заключили договор на строительство временного поселка на 5 000 мест для рабочих, занятых на возведении крупнейшего в России завода по переработке этансодержащего газа в поселке Усть-Луга.

    Напомним, на прошлой неделе в порту Усть-Луги горел терминал АО «Фактор», огонь охватил 750 квадратных метров.

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