Терминал в порту Усть-Луги тушили четыре часа

Пожар в порту Усть-Луги ликвидировали спустя четыре часа, к 20:45. Об этом 10 июня со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ленобласти сообщает 47news.



Огонь охватил 750 квадратных метров. По предварительным данным, горел участок, арендованный под склады «Росморпорта» на территории лесного терминала АО «Фактор». Пожар тушили дежурные смены 70, 75 и 125 пожарных частей: 16 человек и 4 машины.