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    Терминал в порту Усть-Луги тушили четыре часа

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    2 комментария

    Пожар в порту Усть-Луги ликвидировали спустя четыре часа, к 20:45. Об этом 10 июня со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ленобласти сообщает 47news.

    Огонь охватил 750 квадратных метров. По предварительным данным, горел участок, арендованный под склады «Росморпорта» на территории лесного терминала АО «Фактор». Пожар тушили дежурные смены 70, 75 и 125 пожарных частей: 16 человек и 4 машины.

    Отмечается, что на месте работают ленинград-финляндский транспортный прокурор Алексей Оптовкин и его заместитель Вячеслав Корельский. Ведомство устанавливает причины возгорания.

    АО «Терминал «Фактор» специализируется на перевалке грузов и отгружает круглый лес в порту Усть-Луга. Предоставляет услуги по хранению, подготовке и отправке партий грузов, а также погрузке и разгрузке судов. По данным СПАРК, оборот компании по итогам 2021 года составил 349,8 млн рублей, а убытки — 8,2 млн.

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    Комментарии (2)

    xepnuminu
    порт лес кругляк убытки ... интересно а кому это надо?

    хе-хе.
    VKuser279092
    "Кенинград-финляндский прокурор" посильнее "Фауста" Гёте или "Короля Лира" будет, очевидно. Особенно, если транспортный. Когда и в каком театре смотреть драму можно будет начать?
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