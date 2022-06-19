В болотах под Петербургом клюква одновременно застряла в прошлом и смотрит в будущее

В лесах Ленобласти удивительная пора: на кустиках клюквы есть и прошлогодние ягоды, которые всё ещё можно собирать, и уже появились цветы, которые скоро станут маленькми ягодками.
Соседство «старости» и «юности» запечатлел петербургский фотограф Антон Кубышкин, его кадры 19 июня публикует сообщество «Макро клуб СПб» «ВКонтакте».
«Оказалось, клюкву можно собирать и в июне! Да, она продолжает лежать на болотах и ждать, пока ее кто-то скушает. <...> Она, конечно, уже значительно мягче, чем поздней осенью, но вкус всё тот же», — рассказывает фотограф.
Напомним, в лесах под Петербургом уже начала краснеть земляника, и удаётся находить первые грибы.