    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 12

    5 м/с, ю-з

    750мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd56.71eur59.33
    Похороны контрактникаИтоги ПМЭФ-2022Куда пойти на выходныхОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В болотах под Петербургом клюква одновременно застряла в прошлом и смотрит в будущее

    416
    1 комментарий
    ПоделитьсяПоделиться

    В лесах Ленобласти удивительная пора: на кустиках клюквы есть и прошлогодние ягоды, которые всё ещё можно собирать, и уже появились цветы, которые скоро станут маленькми ягодками.

    Соседство «старости» и «юности» запечатлел петербургский фотограф Антон Кубышкин, его кадры 19 июня публикует сообщество «Макро клуб СПб» «ВКонтакте».

    «Оказалось, клюкву можно собирать и в июне! Да, она продолжает лежать на болотах и ждать, пока ее кто-то скушает. <...> Она, конечно, уже значительно мягче, чем поздней осенью, но вкус всё тот же», — рассказывает фотограф.

    Напомним, в лесах под Петербургом уже начала краснеть земляника, и удаётся находить первые грибы.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    hal9000
    вот почему дрозды там не тусуются..??..а летят клевать плодовые в огородах..вишни ..клубнику..смороду..крыжовник..вот пожалуйста..клюквы завались..
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close