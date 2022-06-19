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    Параплан разбился под Омском, погибли люди

    2079
    1 комментарий

    Два человека погибли при падении параплана в Омской области утром 19 июня.

    Кадр из видео СК РФ
    Кадр из видео СК РФФото: Кадр из видео СК РФ
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    По информации Следственного комитета, трагедия произошла в деревне Малокулачье Омского района. Летательный аппарат перевернулся и накрыл двух мужчин, которые летели на нём. Они погибли на месте. Им было 54 и 57 лет.

    По данным областной полиции, о ЧП сообщили очевидцы — рыбаки. По предварительной информации, мужчины не справились с управлением воздушного транспортного средства и разбились при падении.

    «Установлена личность одного из погибших — 57-летнего жителя города Омска. Личность второго мужчины устанавливается. В районе с. Троицкое обнаружен автомобиль, на котором приехали погибшие», — отмечают в ГУ МВД.

    Омский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

    Кадр из видео СК РФ
    Кадр из видео СК РФФото: Кадр из видео СК РФ

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    Комментарии (1)

    hal9000
    чет.. место для посадки не очень выбрали.....
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