Параплан разбился под Омском, погибли люди

Два человека погибли при падении параплана в Омской области утром 19 июня.
По информации Следственного комитета, трагедия произошла в деревне Малокулачье Омского района. Летательный аппарат перевернулся и накрыл двух мужчин, которые летели на нём. Они погибли на месте. Им было 54 и 57 лет.
По данным областной полиции, о ЧП сообщили очевидцы — рыбаки. По предварительной информации, мужчины не справились с управлением воздушного транспортного средства и разбились при падении.
«Установлена личность одного из погибших — 57-летнего жителя города Омска. Личность второго мужчины устанавливается. В районе с. Троицкое обнаружен автомобиль, на котором приехали погибшие», — отмечают в ГУ МВД.
Омский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).