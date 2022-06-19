El Pais: Mango окончательно уходит из России

Компания Mango приняла окончательное решение отказаться от прямых продаж в России.
Как сообщает 19 июня испанская газета El Pais, магазины одежды передадут франчайзи.
По информации издания, Mango уже достиг соглашения по вопросу передачи 55 магазинов с несколькими франчайзинговыми партнерами. Предполагается, что рабочие места для 800 сотрудников компании сохранят.
Решение было принято «из-за неопределенности развития геополитической ситуации».
В начале марта компания Mango сообщила о временном прекращении работы в России. В заявлении говорилось, что «ввиду текущих трудностей, связанных с транспортировкой и поставками, компания Mango не может гарантировать обеспечение своей деятельности».