    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 12

    5 м/с, ю-з

    750мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd56.71eur59.33
    Похороны контрактникаИтоги ПМЭФ-2022Куда пойти на выходныхОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    El Pais: Mango окончательно уходит из России

    6558
    12 комментариев

    Компания Mango приняла окончательное решение отказаться от прямых продаж в России.

    Как сообщает 19 июня испанская газета El Pais, магазины одежды передадут франчайзи.

    По информации издания, Mango уже достиг соглашения по вопросу передачи 55 магазинов с несколькими франчайзинговыми партнерами. Предполагается, что рабочие места для 800 сотрудников компании сохранят.

    Решение было принято «из-за неопределенности развития геополитической ситуации».

    В начале марта компания Mango сообщила о временном прекращении работы в России. В заявлении говорилось, что «ввиду текущих трудностей, связанных с транспортировкой и поставками, компания Mango не может гарантировать обеспечение своей деятельности».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ5

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (12)

    Antibotik
    Скорее ватники в ес пригодятся будущей зимой
    SU LUX INN
    ну что, будете Теперь в рубище из турецкой мешковины облачаться!
    260567431
    Интересно, дальше заголовка многие дочитали? 90% покупателей, не увидевших новости, даже не узнают, что у данных магазинов новые владельцы, тем более, что вывеска и ассортимент сохранятся. Просто перекладывают проблемы логистики на новых владельцев и имидж "правильных" сохраняют.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close