Из-за блондинки полицейские в Петербурге гонялись по дворам за понятым на старом фургоне

Поиск понятых для оформления протокола о нетрезвой езде блондинки на красном авто обернулся для полицейских погоней за стареньким фургоном. Его водитель пытался скрыться во дворах, но пообщаться с сотрудниками ДПС всё же пришлось.

Ночью 18 июня после игры в «кошки-мышки» полицейские остановили 37-летнего мужчину на проспекте Авиаконструкторов, 1, в Петербурге. Он не смог показать свидетельство о регистрации машины и отверг предложение силовиков о прохождении медицинского освидетельствования.

«Водитель хотел проехать один квартал и надеялся, что никто не остановит», — сообщает 18 июня «Дорожный инспектор».



Были составлены материалы по 12.26, 12.25 и 12.3 статьям КоАП РФ («Отказ от медосвидтельствования», «Неостановка» и «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство»).



По первой из названных статей мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. По оставшимся двум — денежное наказание по 500 рублей за каждое нарушение.

