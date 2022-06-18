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    Из-за блондинки полицейские в Петербурге гонялись по дворам за понятым на старом фургоне

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    1 комментарий

    Поиск понятых для оформления протокола о нетрезвой езде блондинки на красном авто обернулся для полицейских погоней за стареньким фургоном. Его водитель пытался скрыться во дворах, но пообщаться с сотрудниками ДПС всё же пришлось.

    Ночью 18 июня после игры в «кошки-мышки» полицейские остановили 37-летнего мужчину на проспекте Авиаконструкторов, 1, в Петербурге. Он не смог показать свидетельство о регистрации машины и отверг предложение силовиков о прохождении медицинского освидетельствования.

    «Водитель хотел проехать один квартал и надеялся, что никто не остановит», — сообщает 18 июня «Дорожный инспектор».

    Были составлены материалы по 12.26, 12.25 и 12.3 статьям КоАП РФ («Отказ от медосвидтельствования», «Неостановка» и «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство»).

    По первой из названных статей мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. По оставшимся двум — денежное наказание по 500 рублей за каждое нарушение.

    «Фонтанка» писала, что ночью 18 июня инспекторы ДПС остановили нетрезвую даму на красном автомобиле в Приморском районе Петербурга. Её муж объяснил, что задачей было проехать пару домов — от шиномонтажа до подъезда. Однако в этот вечер удача их подвела.

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    Комментарии (1)

    AlBerkut
    Кучно алкашня-синева пошла😎
    Надо было ещё и для этого 'отказника' на фургоне понятых насобирать, глядишь и третий такой же, потом и четвёртый 😉😂😂😂
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