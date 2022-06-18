Из шиномонтажа — в машину ДПС. В Петербурге блондинка подшофе попалась прямо у дома

Инспекторы ДПС остановили нетрезвую даму на красном автомобиле в Приморском районе Петербурга. В её несбывшихся планах был короткий путь от шиномонтажа до подъезда.



Полицейские заметили подозрительный Honda Jazz с 41-летней блондинкой за рулём в субботу ночью у дома 5 на улице Ильюшина. Медицинское освидетельствование подтвердило и так заметное опьянение женщины, сообщает «Дорожный инспектор» 18 июня.

