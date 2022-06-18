Из шиномонтажа — в машину ДПС. В Петербурге блондинка подшофе попалась прямо у дома

Инспекторы ДПС остановили нетрезвую даму на красном автомобиле в Приморском районе Петербурга. В её несбывшихся планах был короткий путь от шиномонтажа до подъезда.
Полицейские заметили подозрительный Honda Jazz с 41-летней блондинкой за рулём в субботу ночью у дома 5 на улице Ильюшина. Медицинское освидетельствование подтвердило и так заметное опьянение женщины, сообщает «Дорожный инспектор» 18 июня.
Муж горожанки объяснил, что задачей было проехать пару домов — от шиномонтажа до подъезда. Однако в этот вечер удача подвела.
Составлен материал по первой части 12.8 статьи КоАП РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения»). Женщине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.