«Женщину еле успели вытащить из горящей машины». Очевидцы спасали людей после ДТП с «Ларгусом» на «Коле»

В результате ДТП с пожаром на автодороге «Кола» в Кировском районе Ленобласти пострадали четыре человека, сообщает 47news. В соцсетях рассказывают, как спасали людей: успели вытащить, пока пламя не охватило кузов.



По предварительным данным, 18 июня около 13 часов на 49-м километре «Колы», у поселка Синявино, 51-летняя водитель «Лада Ларгус» не справилась с управлением. Машина съехала в кювет, опрокинулась на бок и загорелась. Госпитализировали женщину-водителя, двух 21-летних пассажиров и 71-летнюю пассажирку. Возгорание ликвидировала дежурная смена 127-й пожарно-спасательной части в составе четырех человек.



«Были там, взрослую женщину еле успели вытащить из горящей машины, использовали около 6 огнетушителей, если бы не они, то не успели бы. Среди остановившихся были в основном братья из ближних стран, молодцы, оперативно помогали растолкать горящую машину, чтобы вытащить последнюю взрослую женщину с заднего сиденья, ее зажало сзади. Машина лежала на боку, и горело днище, там где топливопровод. В общем, бабушку вытаскивали в последний момент. Кто сидел за рулём, мы так и не поняли. Как только всех достали оттуда, машина сильно загорелась, и скорую мы ждали больше получаса», — рассказывает Евгений в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».



Николай добавляет: «Ну по остановившимся братьям — 50/50. Разные были, но все молодцы, женщину оперативно достали. Через 2 минуты после того, как ее вытащили, авто уже полностью полыхало. Хорошо, что на Мурманке произошло, много машин остановилось, сразу смогли помочь. <...> Парень, девушка и две женщины, все живы. Одна женщина в тяжелом состоянии, её машиной придавило. <...> Тормозной путь с крайней правой [полосы] в кювет. Скорее всего, либо на полных парах на обгон пошел и занесло, либо от препятствия уворачивался. Алкоголем ни от кого не пахло».

