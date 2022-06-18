На трассе «Кола» под Петербургом опрокинулся и вспыхнул автомобиль, есть раненые

Два человека пострадали в результате ДТП на автодороге Р-21 «Кола» в Ленинградской области 18 июня.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ДТП произошло около 13:30 на 49-м километре трассы в направлении Петербурга. Легковой автомобиль врезался в барьерное ограждение, опрокинулся и загорелся. Пострадали два человека.
Видео с места аварии публикует группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Мы как раз мимо проезжали. Видели двух парней и девушку. Все в крови были», — рассказывает подписчица группы Екатерина.