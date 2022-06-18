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    На трассе «Кола» под Петербургом опрокинулся и вспыхнул автомобиль, есть раненые

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    3 комментария
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    Два человека пострадали в результате ДТП на автодороге Р-21 «Кола» в Ленинградской области 18 июня.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ДТП произошло около 13:30 на 49-м километре трассы в направлении Петербурга. Легковой автомобиль врезался в барьерное ограждение, опрокинулся и загорелся. Пострадали два человека.

    Видео с места аварии публикует группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Мы как раз мимо проезжали. Видели двух парней и девушку. Все в крови были», — рассказывает подписчица группы Екатерина.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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    Комментарии (3)

    Багги
    Ну правильно, зачем тушить, если можно снимать как сгорают люди?
    Денеб
    Особенности национального вождения........
    262174091
    Скорость-зло
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