Сечин рассказал, каким будет ответ на отъем российской собственности за рубежом

Среди прочего Сечин отметил, что, несмотря на все санкции и заявления об уходе из России, BP остается крупнейшим частным акционером Роснефти с долей 19,75% и владеет долями в крупных совместных проектах. «Даже на фоне ареста российских золотовалютных резервов и экспроприации зарубежных активов «Газпрома» Россия не создает препятствий для продолжения деятельности иностранных компаний, например, в отношении дивидендов, направляемых в адрес компании BP», — подчеркнул Сечин 18 июня и назвал лишь одно ограничение, которое введено российскими властями, — зачисление средств на специальные счета. Это будет сделано после собрания акционеров, речь идет о десятизначной сумме в валюте.

«Вместе с тем мы рассчитываем, что в случае попыток экспроприации российской собственности симметричные меры в отношении активов иностранных компаний в России будут предложены российским правительством», — отметил Сечин.



Сами санкции глава Роснефти раскритиковал и предрек тяжелые последствия от них, в том числе полный срыв так называемого зеленого поворота в энергетике и потерю Европой своей субъектности. «Цены на металлы выросли на десятки процентов, а рост цен на удобрения и вовсе составил более 180%, что во многом стало следствием отказа от дешевого газового сырья. Рост цен на пшеницу, ячмень и кукурузу составил около 80%, причем в дальнейшем можно ожидать еще большего роста в связи с отложенным эффектом роста цен на удобрения», — заявил Сечин.



При этом единственным экономическим полюсом на Западе становятся США, считает глава Роснефти: «Теперь так называемый «порядок, основанный на правилах» признает единственное правило — все правила устанавливает единственный регулятор и меняет их как хочет в собственных интересах. Больше никаких «правил» не существует. В итоге мы имеем разрушение рынка, однополюсный мир с сорвавшимся с цепи «полюсом».



Перспективы для беднейших стран, как считает Сечин, — голод и экономический кризис. Спасительным ковчегом для нуждающихся в доступных энергоресурсах государств, может стать Россия с ее проектами, среди которых — «Восток Ойл». «Надо сделать это (реализовать проект. — Прим. ред.) до "потопа". Будем рады видеть наших друзей в составе участников проекта строительства Ноева ковчега мировой экономики», — подытожил Сечин.



Напомним, о санкциях и продовольственном кризисе накануне говорил и президент Владимир Путин. «Фонтанка» подробно следила за ним в режиме онлайн-трансляции, основные тезисы главы государства собраны здесь.