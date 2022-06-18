Лопоухий лосёнок, оставшийся без мамы, приехал в центр реабилитации под Волосово. Смотрите, как он глядит из окна машины

В центр реабилитации АНО «Приют Белоснежки» в деревне Шадырицы Волосовского района Ленобласти поступил третий в этом году лосёнок. Его назвали Яшка. Об этом сообщает 18 июня областной комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.
«Лосенок зашел в деревню Большое Стремление Кингисеппского района Ленинградской области, многочасовые поиски матери результатов не дали. Лосенок достаточно подросший, но выжить без матери пока бы не смог. Он отправился к своим собратьям», — рассказывают в телеграм-канале комитета.
Двое лосят из Лужского и Кингисеппского районов, которых в этом году комитет передал в центр реабилитации, чувствуют себя хорошо. Они подросли и окрепли.