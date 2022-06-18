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    Лопоухий лосёнок, оставшийся без мамы, приехал в центр реабилитации под Волосово. Смотрите, как он глядит из окна машины

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    4 комментария
    Кадр из видео комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти
    Кадр из видео комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти
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    В центр реабилитации АНО «Приют Белоснежки» в деревне Шадырицы Волосовского района Ленобласти поступил третий в этом году лосёнок. Его назвали Яшка. Об этом сообщает 18 июня областной комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

    /t.me/ohota47

    «Лосенок зашел в деревню Большое Стремление Кингисеппского района Ленинградской области, многочасовые поиски матери результатов не дали. Лосенок достаточно подросший, но выжить без матери пока бы не смог. Он отправился к своим собратьям», — рассказывают в телеграм-канале комитета.

    Двое лосят из Лужского и Кингисеппского районов, которых в этом году комитет передал в центр реабилитации, чувствуют себя хорошо. Они подросли и окрепли.

    Кадр из видео комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти
    Кадр из видео комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти

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    Комментарии (4)

    07A
    Я бы вам наблевал и навалил, как бы аккуратно не ехали. Просто из принципа!
    hal9000
    А есть же для перевозки какие то штуки..тряпочные гамаки вроде..на заднее сиденье...собаку можно перевозить..ато я свою посадил она мне там наблювала зараза такая..хорошо хоть не навалила ..чет непонравился ей мой автомобиль..хотя вез аккуратно..
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