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    COVID-19

    Процедура ВОЗ по признанию «Спутника V» может пройти в России ближайшие месяцы

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    10 комментариев

    Инспекция Всемирной организации здравоохранения в рамках процедуры признания «Спутника V» может состояться в ближайшие месяцы. Об этом 18 июня на ПМЭФ сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. По ее словам, сейчас продолжаются переговоры между Российским фондом прямых инвестиций и штаб-квартирой ВОЗ в Женеве.

    «Нам очень жаль, что из-за всех проблем с авиасообщением мы не могли провести инспекцию в марте, как договаривались. Но я надеюсь, что в ближайшие месяцы эти договоренности будут реализованы», — цитирует ТАСС Вуйнович.

    Процедуру признания отечественной вакцины ждали в феврале. В апреле решение вопроса об инспекции вакцины на предприятиях РФ поставили на паузу.

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    Комментарии (10)

    Алик-1
    Вуйнович работает в РФ на должности Затягивателя принятия решений. Натренировавшись на короне она продолжит бюрократию на оспе
    А13579
    Простите, а теперь-то нафига???
    LED22
    ))Хорош глумиться над народом.
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