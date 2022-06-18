Процедура ВОЗ по признанию «Спутника V» может пройти в России ближайшие месяцы

Инспекция Всемирной организации здравоохранения в рамках процедуры признания «Спутника V» может состояться в ближайшие месяцы. Об этом 18 июня на ПМЭФ сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. По ее словам, сейчас продолжаются переговоры между Российским фондом прямых инвестиций и штаб-квартирой ВОЗ в Женеве.
«Нам очень жаль, что из-за всех проблем с авиасообщением мы не могли провести инспекцию в марте, как договаривались. Но я надеюсь, что в ближайшие месяцы эти договоренности будут реализованы», — цитирует ТАСС Вуйнович.
Процедуру признания отечественной вакцины ждали в феврале. В апреле решение вопроса об инспекции вакцины на предприятиях РФ поставили на паузу.