Инспекция ВОЗ по одобрению «Спутника» приедет в Россию в феврале. Регистрацию надеются завершить в 2022 году

Визит инспекции ВОЗ в Россию в рамках одобрения «Спутника V» запланирован на февраль. Об этом 27 января заявили в Минздраве по итогам переговоров с организацией, сообщает ТАСС.



Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что регистрация препарата «идет по плану». Она надеется, что процедура завершится в 2022 году, и уточнила, что для этого нужно собрать полный пакет документов.



«Это не только документы по эффективности или статья в Lancet, это полный общий технический документ… который включает пять больших модулей. Все идет по плану, и мы надеемся, что эти планы позволят в этом году прийти к окончанию процесса», — подчеркнула она в эфире телеканала «Россия 24».

