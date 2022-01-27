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Инспекция ВОЗ по одобрению «Спутника» приедет в Россию в феврале. Регистрацию надеются завершить в 2022 году

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Визит инспекции ВОЗ в Россию в рамках одобрения «Спутника V» запланирован на февраль. Об этом 27 января заявили в Минздраве по итогам переговоров с организацией, сообщает ТАСС.

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что регистрация препарата «идет по плану». Она надеется, что процедура завершится в 2022 году, и уточнила, что для этого нужно собрать полный пакет документов.

«Это не только документы по эффективности или статья в Lancet, это полный общий технический документ… который включает пять больших модулей. Все идет по плану, и мы надеемся, что эти планы позволят в этом году прийти к окончанию процесса», — подчеркнула она в эфире телеканала «Россия 24».

Отметим, пока ВОЗ рекомендует для экстренного применения 10 вакцин от коронавируса, «Спутник» в них не входит. В прошлый раз инспекция организации приезжала летом прошлого года, процесс одобрения тогда приостановили из-за того, что инспекторы выявили нарушения на одном из предприятий-производителей. Процедура регистрации была возобновлена в октябре 2021-го.

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Комментарии (22)

Параллакс
Помнится, Мурашко осенью нам гарантировал признание Спутника "в самые ближайшие дни".
А ВОЗ и ныне там.
alexpv
Дык Спутник уже против "омикрона" практически бессилен. В феврале либо это мракобесие кончится , либо придет "Пи", на который все сначала надо будет жижу новую варить.
guess
Кому только это нужно? По факту, не вакцинировавшись, удалось много где побывать заграницей за время ковидобесия, и даже в зоне Шенгена, в лояльной ее части)). А так было много опасений, но жизнь и без ковидпасс вполне реальна, возможна и приятна. Особенно приятно осозновать, что не прогнулся под натиском пугалок усатых безумцев из многодетных семей и прочих жабоподобных Оликовых, так жаждущих нашего здоровья)) И
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