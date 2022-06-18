    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, с-з

    761мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd56.71eur59.33
    ТЕМА ДНЯ

    Каким запомнится ПМЭФ-2022

    Итоги ПМЭФ-2022Задержки в ПулковоКуда пойти на выходныхОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В Пулково закрыли многострадальную курилку

    3190
    1 комментарий

    В аэропорту Пулково в Петербурге в очередной раз закрыли курительную комнату. Фотографию в редакцию 18 июня прислал читатель «Фонтанки».

    ПоделитьсяПоделиться

    «Дымная комната» находилась в «чистой» зоне терминала внутренних авиарейсов, на третьем этаже, во дворике ресторана. Судя по кадрам, сейчас на площадке возле комнаты пол закрыли полиэтиленом, сверху покрытие прижали перевернутыми стульями и придавили оранжевой бочкой. В объявлении на двери, ведущей на площадку, сообщается, что «по техническим причинам комната для курения временно не работает», администрация приносит извинения за доставленные неудобства.

    Курилку открыли 13 мая этого года, после 9-летнего перерыва. «Дымные комнаты» исчезли в 2013 году после вступлением в силу закона о запрете курения в общественных местах. В конце 2019 года президент РФ подписал закон, который вернул возможность подышать никотином в аэропортах.

    Как отметил журналист «Фонтанки», 4 июня комната еще работала, а на площадке возле нее можно было перекусить за столиками и выпить кофе.

    О причинах и сроках закрытия курилки рассказали в управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы». «Возобновление работы курительной комнаты в Пулково запланировано в течение следующей недели. Ведутся технические работы», — сообщили в пресс-службе.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ2

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    AP-SPb
    Пулково погоды не делает. Нужно срочно вводить такие аквариумы в кабаках. И категорически запрещать толпы смолящих на тротуарах Центра.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close