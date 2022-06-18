В Пулково закрыли многострадальную курилку

В аэропорту Пулково в Петербурге в очередной раз закрыли курительную комнату. Фотографию в редакцию 18 июня прислал читатель «Фонтанки».

«Дымная комната» находилась в «чистой» зоне терминала внутренних авиарейсов , на третьем этаже, во дворике ресторана. Судя по кадрам, сейчас на площадке возле комнаты пол закрыли полиэтиленом, сверху покрытие прижали перевернутыми стульями и придавили оранжевой бочкой. В объявлении на двери, ведущей на площадку, сообщается, что «по техническим причинам комната для курения временно не работает», администрация приносит извинения за доставленные неудобства.

Курилку открыли 13 мая этого года, после 9-летнего перерыва. «Дымные комнаты» исчезли в 2013 году после вступлением в силу закона о запрете курения в общественных местах. В конце 2019 года президент РФ подписал закон, который вернул возможность подышать никотином в аэропортах.



Как отметил журналист «Фонтанки», 4 июня комната еще работала, а на площадке возле нее можно было перекусить за столиками и выпить кофе.



О причинах и сроках закрытия курилки рассказали в управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы». «Возобновление работы курительной комнаты в Пулково запланировано в течение следующей недели. Ведутся технические работы», — сообщили в пресс-службе.

