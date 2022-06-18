    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, с-з

    761мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd56.71eur59.33
    ТЕМА ДНЯ

    Каким запомнится ПМЭФ-2022

    Итоги ПМЭФ-2022Задержки в ПулковоКуда пойти на выходныхОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Титов: «Кока-колу» можно спокойно ввозить в Россию по параллельному импорту

    2082
    27 комментариев

    Продукцию компании Coca-Cola можно завозить на территорию РФ, используя механизм параллельного импорта, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

    «Продукцию Coca-Cola можно завозить спокойно по параллельному импорту и покупать, условно, через Alibaba. Какие проблемы?» — сказал Титов в интервью ТАСС 18 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

    Coca-Cola HBC AG, как уже сообщалось, сокращает производство в России, с тем чтобы прекратить работу и продажу продукции под своим брендом. Вместо Coca-Cola и Fanta могут появиться новые напитки с привычными цветами — Funky Monkey Cola и Orange.

    Рассуждая о параллельном импорте, Титов отметил, что ввоз технологического оборудования по этому легализованному в России механизму — это другая история.

    «Я думаю, что по параллельному импорту заводить запчасти для авиатехники будет невозможно. А для машин — возможно: есть огромные склады запчастей — коробок передач, масляных фильтров и так далее, которые не учитываются в единых базах данных. А на Ближнем Востоке расположены целые хабы многих автомобильных компаний по запчастям», — пояснил Титов.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (27)

    Local
    Мне один матрос недавно сказал,
    Может быть лишь ради прикола,
    Что их танкер возит нефть через океан,
    А обратно повезёт Кока-Колу.
    -Как же так! Возмутился я,
    Там наверно в цистернах очень грязно.
    А он ответил:Это всё ерунда,
    Ведь мы так возим пальмовое масло.
    Причалим к нефтеналивному терминалу,
    Заработает трубопровод
    И широким потоком польётся напиток
    Прямиком на ближайший завод.
    Ну а там разольют Кока-Колу
    По деревянным столитровым бочкам
    И развезут по различным столовым
    Где можно вкусно покушать и точка.

    Это всё только моё предположение,
    Но оно не на пустом месте,
    Прочитал я Титова предложение
    В последнем номере "Известий".
    Leadmonkey
    И цена будет как за бутылку виски.
    MidNightWoodpecker
    пока у нас только новые эфемизмы придумывают, ну есть же прекрасные русские слова: контрабас или серый импорт. Уже стесняться особого смысла нет, можно и нужно говорить как есть.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close