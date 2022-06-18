Титов: «Кока-колу» можно спокойно ввозить в Россию по параллельному импорту

«Продукцию Coca-Cola можно завозить спокойно по параллельному импорту и покупать, условно, через Alibaba. Какие проблемы?» — сказал Титов в интервью ТАСС 18 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

Продукцию компании Coca-Cola можно завозить на территорию РФ, используя механизм параллельного импорта, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Coca-Cola HBC AG, как уже сообщалось, сокращает производство в России, с тем чтобы прекратить работу и продажу продукции под своим брендом . Вместо Coca-Cola и Fanta могут появиться новые напитки с привычными цветами — Funky Monkey Cola и Orange.

Рассуждая о параллельном импорте, Титов отметил, что ввоз технологического оборудования по этому легализованному в России механизму — это другая история.



«Я думаю, что по параллельному импорту заводить запчасти для авиатехники будет невозможно. А для машин — возможно: есть огромные склады запчастей — коробок передач, масляных фильтров и так далее, которые не учитываются в единых базах данных. А на Ближнем Востоке расположены целые хабы многих автомобильных компаний по запчастям», — пояснил Титов.

