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    В Пулково объяснили задержку и отмену рейсов в аэропорту

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    4 комментария

    Задержки рейсов на вылет в Анталью, Даламан и Стамбул, в также в Москву и Калининград 18 июня связаны с поздним прибытием воздушных судов, время задержек составляет менее часа, рассказали в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

    «Два рейса в Анталью, по одному в Ларнаку и Хургаду, один в Нур-Султан были отменены заблаговременно по решению авиакомпаний. Продажа билетов на эти рейсы не велась, соответственно скопления пассажиров в аэропорту нет», — сообщили в пресс-службе Пулково.

    В компании отметили, что аэропорт Пулково работает в штатном режиме.

    Напомним, утром 18 июня онлайн-табло аэропорта предупредило о задержке и отмене нескольких рейсов.

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    Комментарии (4)

    лысик
    Срамота
    А13579
    Улицы для проезда членовозов закрывают, почему бы аэропорт для прилета членолетов не закрыть?
    Alex_D
    7 задержали и 10 отменили - это не несколько.
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