В Пулково объяснили задержку и отмену рейсов в аэропорту

Задержки рейсов на вылет в Анталью, Даламан и Стамбул, в также в Москву и Калининград 18 июня связаны с поздним прибытием воздушных судов, время задержек составляет менее часа, рассказали в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы».



«Два рейса в Анталью, по одному в Ларнаку и Хургаду, один в Нур-Султан были отменены заблаговременно по решению авиакомпаний. Продажа билетов на эти рейсы не велась, соответственно скопления пассажиров в аэропорту нет», — сообщили в пресс-службе Пулково.

