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    В аэропорту Пулково задержали или отменили 17 рейсов

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    6 комментариев

    Из аэропорта Пулково в Петербурге утром 18 июня задержали вылет семи рейсов. Еще десять (пять на вылет и пять на прилет) отменили, следует следует из данных онлайн-табло на официальном сайте аэропорта.

    До 11:10 задержан вылет рейса 5N 507 в Мурманск авиакомпании Smartavia, он должен был вылететь по расписанию в 10 утра. На 40 минут задержан рейс U6 391 в Калининград авиакомпании «Уральские авиалинии», он был назначен на 12:35. На 35 минут задержан рейс U6 080 в Москву (Домодедово) компании «Уральские авиалинии», он должен был вылететь в 17:45. Задержаны и три международных рейса: два в Анталью и один в Даламан, все три перелета выполняет компания Turkish Airlines.

    Еще 10 рейсов отменены. Пять на вылет: два вылета в Анталью, один в Ларнаку, по одному Хургаду и Нур-Султан; пять на прилет: два рейса должны были прилететь из Антальи, по одному из Даламана, Шарм-эль-Шейха и Нур-Султана.

    На запрос «Фонтанки» о причине задержки или отмены рейсов на горячей линии Пулково ответили следующим образом: «Это служебная информация». И направили журналиста в пресс-службу. На момент публикации ответ из Пулково не поступил.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    Комментарии (6)

    252674901
    Приезд Путина хуже урагана.
    Alex000
    Срочно перекидывают на грузовые рейсы?
    NoName1234
    Ну дык а чего удивляться то???
    Чинуши летят домой с форума
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