Красить ресницы и душиться сможем. Минпромторг исключил дефицит в косметике

В России не будет серьезного сокращения ассортимента косметики и парфюмерии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу министерства промышленности и торговли.
В ведомстве отмечают, не ждут серьезного сокращения ассортимента парфюмерии и косметики на полках магазинов.
«В Минпромторг поступают обращения о продолжении ведения коммерческой деятельности на российском рынке от российских компаний и импортеров продукции. Компании готовы при необходимости восполнить ассортимент «ушедших» брендов», – заявили в ведомстве (цитата по РБК).
По данным министерства, из 25000 известных в мире ингредиентов для производства косметики и парфюмерии, в России используют 5 тысяч. Доля импорта составляет 50 процентов. В Минпромторге заявили, что, например, тушь для ресниц содержит в составе более 30 ингредиентов и их возможно заменить.
Ведомство уже сформировало свой топ-10 наиболее востребованного сырья и старается настроить технологические цепочки для производства.
Напомним, ранее сообщалось, что косметика и парфюмерия в России могут начать испытывать трудности из-за нехватки ингредиентов.